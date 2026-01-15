"엔비디아 없어도 된다"…中 지푸AI, 화웨이 칩만으로 '두뇌' 만들었다

중국의 대표적 인공지능(AI) 스타트업 지푸AI가 미국산 반도체 없이 화웨이 '어센드' 칩만을 활용해 최첨단 멀티모달 AI 모델을 훈련하는 데 성공했다.

14일(현지시간) 블룸버그 통신 등 외신에 따르면 지푸AI는 자사의 오픈 소스 이미지 생성 모델인 'GLM-이미지'가 화웨이 어센드 칩과 마인드스포어 프레임워크 기반에서 모든 훈련 과정을 마쳤다고 발표했다.

이번 훈련에는 화웨이의 '어센드 아틀라스 800T A2' 서버가 사용됐다. 이는 중국 내 주요 AI 기업 중 화웨이 칩만으로 고성능 멀티모달 모델 훈련에 성공했다고 공개한 첫 번째 사례다.

(사진=지푸AI)

중국 정부의 강력한 반도체 자급자족 정책에 힘입어 현지 제조사들도 생산 가속화에 나서고 있다. 화웨이는 올해 최첨단 반도체 생산량을 대폭 늘릴 계획이다. 또 다른 칩 제조사인 캄브리콘은 올해 말까지 AI 칩 생산량을 현재의 3배 이상으로 확대할 방침이다.

지난주 상장한 지푸AI는 화웨이와의 협력을 공식화한 직후 주가가 80% 이상 급등하며 시장의 높은 기대를 받고 있다.

미국이 엔비디아 'H200' 대중국 수출 기준을 수정하며 통제를 이어가는 가운데, 이번 지푸AI 측 발표는 서구권 기술 보호장치를 우회할 수 있는 중국산 풀스택 컴퓨팅 플랫폼 실효성을 입증하려는 시도로 풀이된다.