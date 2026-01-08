업스테이지가 선택한 지푸AI, 홍콩 상장 첫날 8천억원 조달

지푸AI가 홍콩 증시에 상장 직후 자금 조달에 성공한 것으로 전해졌다.
8일 블룸버그 등 외신에 따르면 지푸AI를 포함한 중국 기술기업 3곳은 상장 첫날 합산 93억 홍콩달러를 조달한 것으로 확인됐다.
지푸AI는 공모가 주당 116.20홍콩달러(약 2만1천665원) 대비 3.3% 높은 수준에서 시초가를 기록했다. 이후 장중 126홍콩달러(약 2만3천492원) 안팎서 거래됐다. 이번 공모를 통해 43억5천만 홍콩달러(약 8천111억4천450만원)를 조달했으며, 기업가치는 약 510억 홍콩달러(약 9조5천억원)로 평가받고 있다.
이번 조달 자금 대부분은 AI 연구개발에 투입될 계획인 것으로 전해졌다. 코너스톤 투자자에는 JSC 인터내셔널 인베스트먼트 펀드, 진이 캐피털 멀티-스트래티지 펀드 등이 포함됐다.
시장에서는 지푸AI 상장 직후 주가 상승 폭보다 중장기 성장성에 주목하는 분위기다. MUFG 마르코 쑨 수석 금융시장 애널리스트는 "초기 단계 투자금이 이익 실현으로 이어지지는 않을 것"이라며 "긍정적 신호라 결론을 내리기엔 이르다"고 블룸버그통신에 밝혔다.
지푸AI는 중국 칭화대에서 분사한 AI 기업이다. 2019년 설립 후 중국 AI 생태계 대표 주자로 평가받고 있다. 지난해 6월 오픈AI는 지푸AI를 '빠르게 떠오르는 경쟁자'로 지목한 바 있다.
국내에선 지푸AI를 둘러싼 모델 출처 이슈가 등장했다. 업스테이지의 '솔라 오픈 100B'가 지푸AI 기반으로 개발됐다는 의혹이 제기되면서다.
고석현 사이오닉AI 대표는 지난 1일 개인 소셜미디어(SNS)를 통해 "솔라 오픈 100B와 지푸AI 'GLM-4.5-에어'의 레이어 정규화에 사용되는 가중치 값을 비교한 결과, 두 모델 간 코사인 유사도가 0.989로 매우 높게 나타났다"며 "업스테이지가 지푸AI 모델을 복사했다는 결정적 증거"라고 주장했다.
이에 김성훈 업스테이지 대표는 다음 날 공개 검증회를 열고 해당 의혹을 부인했다.