화웨이 상반기 매출 83.5조원...R&D 지출은 9% 늘어난 7.3조원

화웨이가 올해 상반기 매출 4천271억 위안(약 83조5천억원)을 기록한 것으로 나타났다. 지난해 대비 4% 증가한 수치다.
같은 기간 순이익은 지난해 대비 약 24.7% 감소한 372억 위안(약 7조3천억원)을 기록했다.
영업익 감소에도 연구개발(R&D) 지출은 지난해 대비 9.1% 증가한 970억 위안(약 19조원)을 집행했다.
상하이 결제소에 제출된 공개 자료에서 수익성 감소나 매출 증가를 주도한 부문에 대한 구체적인 설명이 제시되지는 않았다.
미중 패권전쟁에 따른 수출 제한에도 화웨이는 글로벌 통신방비 시장에서 선두 자리를 유지했다. 또 IDC에 따르면 화웨이는 지난 2분기에 4년 만에 처음으로 중국 스마트폰 시장에서 1위를 되찾았다.