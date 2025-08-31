화웨이 상반기 매출 83.5조원...R&D 지출은 9% 늘어난 7.3조원

영업이익은 지난해 대비 24.7% 감소

방송/통신입력 :2025/08/31 06:00    수정: 2025/08/31 10:11

박수형 기자

화웨이가 올해 상반기 매출 4천271억 위안(약 83조5천억원)을 기록한 것으로 나타났다. 지난해 대비 4% 증가한 수치다. 

같은 기간 순이익은 지난해 대비 약 24.7% 감소한 372억 위안(약 7조3천억원)을 기록했다.

영업익 감소에도 연구개발(R&D) 지출은 지난해 대비 9.1% 증가한 970억 위안(약 19조원)을 집행했다.

사진_미국씨넷

상하이 결제소에 제출된 공개 자료에서 수익성 감소나 매출 증가를 주도한 부문에 대한 구체적인 설명이 제시되지는 않았다.

미중 패권전쟁에 따른 수출 제한에도 화웨이는 글로벌 통신방비 시장에서 선두 자리를 유지했다. 또 IDC에 따르면 화웨이는 지난 2분기에 4년 만에 처음으로 중국 스마트폰 시장에서 1위를 되찾았다.

박수형 기자
화웨이

