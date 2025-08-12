트럼프 "엔비디아 中 수출 수익 20% 요구했다 15%로 합의"

도널드 트럼프 미국 대통령이 엔비디아의 중국 시장용 GPU 'H20' 수출 승인 과정에서 처음에는 수익의 20%를 미국 정부에 내라고 요구했던 것으로 드러났다.

트럼프 행정부 2기는 올해 4월 중순, 중국 시장 전용으로 개발된 엔비디아 구형 GPU인 H20의 수출을 불허했다. 그러나 7월 14일 조건부로 수출 제한을 해제했다.

영국 파이낸셜타임즈(FT)는 11일(현지시간) 엔비디아와 AMD가 미국 정부의 수출 규제를 푸는 조건으로 중국 판매 수익의 15%를 미국 정부에 내는 데 합의했다고 보도하기도 했다.

엔비디아가 중국 시장을 대상으로 개발한 H20 GPU. (사진=엔비디아)

11일(미국 현지시간) 백악관 기자회견에서 트럼프 대통령은 "젠슨과 직접 거래를 했다"며 협상 과정을 공개했다. 그는 "화웨이가 유사한 성능의 칩을 보유하고 있어 H20은 실질적으로 구형 기술"이라며 수출 허용 배경을 설명했다.

트럼프 대통령은 "처음에는 수익의 20%를 요구했지만, 젠슨 황 CEO가 '15%는 어떠냐’고 제안했고 최종적으로 합의했다"고 말했다.

미국 워싱턴 의사당 로툰다홀에서 열린 도널드 트럼프 대통령 취임식에 참석한 팀 쿡 애플 CEO (사진© 로이터=뉴스1)

실제로 젠슨 황 CEO는 지난 6일 애플의 미국 내 1천억 달러(약 140조원) 투자 발표 행사 당시 예고 없이 백악관을 찾기도 했다.

트럼프 대통령은 또 엔비디아의 최신 블랙웰(Blackwell) 아키텍처 기반 GPU를 “다른 나라는 향후 5년간 가질 수 없는 최첨단 칩”이라고 평가했다.

이어 "미국 전투기를 외국에 수출할 때 최대 성능의 20%를 제한하듯이 중국 수출용 블랙웰 GPU는 성능을 30~50% 제한한 버전이 될 것"이라고 밝혔다.