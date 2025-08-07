오픈AI, '챗GPT 기술' 사실상 무료 공개…"엔비디아와 9년 동맹 결과물"

엔비디아가 오픈AI와 손잡고 세계 최대 인공지능(AI) 인프라용 오픈 모델을 내놨다. 최첨단 AI 기술 개발 역량을 전 세계 개발자와 기업에 직접 제공해 산업 전반의 혁신을 이끌겠다는 포석이다.

엔비디아는 오픈AI의 새로운 오픈 웨이트 AI 추론 모델인 'gpt-oss-120b'와 'gpt-oss-20b' 개발에 협력했다고 7일 밝혔다. 오픈AI는 앞서 지난 6일 이 모델들을 공개한 바 있다.

해당 모델들은 엔비디아 'H100' 그래픽처리장치(GPU)로 훈련됐다. 전 세계 수억 개의 엔비디아 '쿠다' 플랫폼 기반 GPU에서 최고의 추론 성능을 내도록 최적화됐다. 또 엔비디아 블랙웰 플랫폼에 최적화돼 단일 'GB200 NVL72' 시스템에서 초당 150만 개 토큰을 처리한다.

(사진=엔비디아)

이 모델들은 엔비디아 엔아이엠(NIM) 마이크로서비스 형태로 제공된다. 이를 통해 GPU 가속 인프라 어디서든 유연하게 배포할 수 있으며 데이터 프라이버시와 기업 수준의 보안을 보장한다. 누구나 이 모델을 활용해 생성형 AI는 물론 헬스케어, 제조업 등 다양한 분야에서 획기적인 애플리케이션을 개발할 수 있다.

엔비디아 블랙웰 아키텍처는 고성능 추론을 위한 핵심 기술을 탑재했다. 대표적으로 'NVFP4' 4비트 정밀도 기술은 전력과 메모리 요구량을 줄이면서 고정밀 추론을 가능하게 한다. 이를 통해 수조 개 파라미터를 갖춘 거대 언어 모델(LLM)의 실시간 배포가 가능하다.

엔비디아 '쿠다' 플랫폼은 현재까지 4억5천만 건 이상 다운로드됐다. 엔비디아와 오픈AI는 '텐서-RT' LLM을 비롯해 허깅 페이스 등 주요 오픈 프레임워크 제공사와 협력해 모델 최적화를 지원한다. 개발자들은 자신이 원하는 프레임워크를 자유롭게 사용할 수 있다.

관련기사

양사의 협력은 지난 2016년부터 이어져 왔다. 당시 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 회사의 첫 AI 슈퍼컴퓨터 'DGX-1'을 오픈AI 본사에 직접 전달한 바 있다. 이후 양사는 대규모 AI 훈련에 필요한 핵심 기술과 전문 지식을 공유하며 AI의 한계를 확장해왔다.

젠슨 황 엔비디아 CEO는 "오픈AI는 우리 플랫폼을 기반으로 무엇을 구축할 수 있는지 세상에 보여줬으며 이제 오픈소스 소프트웨어 분야에서의 혁신을 이끌고 있다"며 "'gpt-oss' 모델은 전 세계 개발자들이 최첨단 오픈소스 기반 위에 구축할 수 있도록 지원하고 세계 최대 규모의 AI 컴퓨팅 인프라를 기반으로 미국의 AI 기술 리더십을 강화할 것"이라고 말했다.