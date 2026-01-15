29CM "'세련된 청록' 틸 블루 상품, 거래액 거래액 상승"

29CM는 올해 1월 1일부터 8일까지 약 일주일간 판매 데이터를 분석한 결과, 패션 트렌드 컬러로 주목받는 '트랜스포머티브 틸' 색상 상품의 거래액이 성장세를 보이고 있다고 15일 밝혔다.

'트랜스포머티브 틸'은 다크 블루와 아쿠아 그린을 결합한 청록색 계통의 색상이다. 청둥오리 머리 깃털에서 유래한 '틸'보다 한층 깊고 선명한 컬러감을 구현한다.

그 중에서도 겨울 아우터 안에 포인트를 줄 수 있는 니트 상의와 팬츠 중심으로 관련 색상 아이템 수요가 집중되고 있다.

2026년 트렌드 컬러로 부상한 ‘트랜스포머티브 틸’ 색상 패션 룩북. (왼쪽부터)로우, 마조네. (사진= 29CM)

여성 디자이너 브랜드 '로우'가 선보인 틸 블루 색상의 '플리츠 팬츠'는 전년 동기 대비 거래액이 4.4배 이상 증가했고, 전주 대비 2배 이상 늘었다. 브랜드 '마조네'의 '시어 보트넥 탑' 민트 색상도 29CM 월간 상의 카테고리 상위 순위에 올랐다.

동시에 올리브 그린, 민트 등 녹색 계열 아이템도 강세를 보이고 있다. 디자이너 브랜드 '아르토'의 '새틴 미니 스커트'는 이번 가을겨울(FW) 시즌에만 9차례 리오더를 기록했다.

29CM는 이러한 트렌드에 맞춰 이날부터 오는 28일까지 올해 주목받는 트렌드 컬러를 한데 모은 기획전을 진행한다. ▲트랜스포머티브 틸을 포함해 ▲올리브 그린 ▲다크 블루 등 다양한 색상의 ▲니트 ▲티셔츠 ▲팬츠 ▲아우터 상품을 선보일 예정이다. ▲럭키슈에뜨 ▲로우 ▲아우브아워 ▲오브베이지 등 180여 개 패션 브랜드가 참여한다.

이와 함께 지난 25 FW 시즌에 29CM에서 사랑받은 패션·홈 브랜드의 베스트 아이템을 특별가로 제안하는 '29 뉴 위시 기획전'도 운영한다. 행사 중에는 구매 고객 대상으로 최대 14% 할인 쿠폰과 최대 3만5천원 할인 적용 가능한 쿠폰을 제공한다.

29CM 관계자는 "이번 기획전을 통해 취향에 맞는 트렌드 컬러 아이템을 발견하고 개성 있는 새해 스타일링을 완성해 보길 바란다"고 말했다.