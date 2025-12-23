29CM, 한정판 협업 상품 거래액 3배 성장

29CM가 입점 브랜드와 협업해 선보이는 한정판 기획 상품이 팬덤과 취향 소비를 겨냥한 전략에 힘입어 가파른 성장세를 보이고 있다.

29CM는 올해 ‘29 에디션’과 ‘29 리미티드 오더’를 통해 출시한 한정판 기획 상품의 발매 후 일주일간 거래액이 전년 동기 대비 3배 이상 증가했다고 23일 밝혔다. 브랜드와 공동 기획한 컬렉션 수 역시 전년 대비 4배 이상 늘어나며 협업 상품 확대 전략의 효과를 입증했다.

29 리미티드 오더는 팬덤이 확실한 브랜드를 중심으로 추첨 또는 선착순 방식으로 상품을 선보이는 서비스다. 발매 전부터 높은 관심을 모으며 29CM 내 대표적인 화제성 콘텐츠로 자리 잡았다. 올해에만 67개 상품이 출시됐으며, 지난 11월 테이블웨어 브랜드 크로우캐년과 헬로키티 협업 상품은 발매 1시간 만에 전량 품절됐다.

헬로키티과 크로우캐년 합작 상품. (사진=무신사)

29 에디션 역시 성과를 이어가고 있다. 여성 디자이너 브랜드 엘씨디씨 티엠이 크리에이터 물바다·예리와 협업해 선보인 2025 FW 컬렉션은 발매 2주만에 거래액 2억5천만원을 넘어섰다. 잡화 브랜드 포멜카멜레와 유튜버 곰송이의 협업 슈즈 컬렉션도 일주일 만에 2억원 이상의 거래액을 기록했다.

이 같은 협업 성과는 패션을 넘어 푸드와 컬처 영역으로도 확장되고 있다. 유튜버 여수언니의 디저트 브랜드 ‘봄날엔’ 신상품은 출시 일주일 만에 1억원 이상의 판매고를 올렸고, 브라운아이드소울 콘서트 티켓은 발매 3분 만에 전량 매진되며 팬덤 기반 큐레이션의 수요를 확인했다.

29CM는 주 고객층인 25~39세 여성을 중심으로 패션, 홈, 푸드, 컬처 전반에서 취향 기반 협업을 지속 확대할 계획이다. 브랜드가 29CM의 큐레이션과 스토리텔링을 통해 고객 접점을 넓히고 장기적인 팬덤을 구축할 수 있도록 지원한다는 구상이다.

29CM 관계자는 “브랜드의 고유한 가치와 크리에이터의 감각, 29CM의 큐레이션이 결합되며 실질적인 성과로 이어지고 있다”며 “앞으로도 고객에게는 발견의 즐거움을, 브랜드에는 지속 가능한 성장 기회를 제공하는 협업을 이어가겠다”고 말했다.