2호선 성수역, 무신사역 된다

무신사가 서울 2호선 성수역의 부역명을 확보했다.

29일 한국자산관리공사(캠코)에 따르면 서울교통공사는 지난 26일 무신사와 서울 2호선 성수역 역명병기 관련 수의계약을 확정지었다. 계약기간은 총 3년으로 1회에 한해 연장 가능하다.

무신사 관계자는 “낙찰받은 것이 맞다”며 “아직 계약 체결 등 상세 일정은 확정이 나지 않은 상태”라고 말했다.

성수역 무신사 가상 이미지

무신사가 역명병기 수의계약에 투입한 금액은 3억2천929만2천929원으로, 계속해서 반복되는 29라는 숫자에는 무신사가 운영하는 29CM의 정체성을 반영 것으로 알려졌다. 무신사가 낙찰받은 금액은 지난해 CJ올리브영이 써낸 10억원보다 대략 7억원 낮은 수준이다. 당시 CJ올리브영은 낙찰 시작가인 약 2억9천만원의 세 배 가까운 금액을 제시해서 역명 병기 자격을 얻었으나, 3개월 만에 1억8천만원의 위약금을 물고 자격을 포기했다.

이후 올해 8월 재입찰이 진행됐다. 이 때 무신사와 함께 에이블리도 역명 병기 사업에 참여했지만, 에이블리가 행정 절차상 이유로 사업 참여 자격을 갖추지 못하면서 무효 처리됐다. 경쟁 입찰 불발로 무신사는 해당 계약에서 유찰됐으나, 수의계약으로 전환하면서 성수역 역명 병기권을 확보하게 됐다.

현재 무신사는 성수동에 ‘무신사 스토어 성수@대림창고’, ‘무신사 스탠다드 성수점’, ‘무신사 유즈드’, 29CM의 이구키즈 매장 ‘이구키즈 성수’ 등을 운영하고 있다. 여기에 더해 무신사는 내년 초 성수동에 대형 편집숍인 ‘무신사 메가스토어’를 열 계획이다.