29CM 이구홈 성수, 도자기 브랜드 ‘무자기’ 팝업 전시 진행

무신사가 운영하는 편집숍 29CM가 도자기 브랜드 무자기(MUJAGI)와 함께 팝업 전시를 오프라인 매장 이구홈 성수에서 운영한다고 16일 밝혔다.

무자기는 도예가 심보근이 2019년 출시한 브랜드로, 한국 전통의 미감을 현대적으로 재해석한 테이블웨어를 선보이고 있다. 순백자에 꽃잎 디테일을 더한 담백한 디자인이 특징이며, 최근 프리미엄 테이블웨어를 찾는 젊은 소비층의 수요가 높아지며 인기를 끌고 있다.

29CM에 따르면 올해 1월부터 9월 13일까지 무자기 거래액은 전년 동기 대비 135% 이상 증가했다. 이는 29CM와의 단독 협업 콘텐츠, 할인 기획전 ‘이구홈위크’ 등이 성과로 이어진 것으로 분석된다. 대표 라인업인 ‘꽃 시리즈’는 꽃잎 개수를 달리한 디자인으로, 식기뿐 아니라 생활 소품으로도 활용도가 높다.

이구홈 성수에서 열리는 무자기 팝업 현장.(사진=29CM)

이번 팝업에서는 29CM 단독 상품과 다양한 혜택이 제공된다. 29개의 꽃잎을 디자인한 ‘플라워 29 버드 볼’을 단독 판매하고, 스테디셀러 및 신상품을 최대 20% 할인한다. 또 5만원 이상 구매 고객에게는 이구홈 성수 한정 무자기 도자컵을 선착순 증정한다. 전시는 오는 25일까지 진행된다.

29CM 관계자는 “무자기는 공공기관과 협업 상품을 출시하는 등 외국인 관광객에게도 주목받는 브랜드”라며 “추석 연휴를 앞두고 실용성과 미감을 갖춘 선물을 찾는 고객에게 좋은 선택지가 될 것”이라고 말했다.