나우로보틱스, 한양로보틱스 인수 계약

지능형 로봇 전문기업 나우로보틱스는 로봇·자동화 전문기업 한양로보틱스 지분 93.37%를 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 15일 밝혔다.

인수금액은 75억원 규모다. 나우로보틱스가 추진 중인 로봇 사업 전반의 경쟁력 강화와 중장기 성장 전략을 실행하기 위한 전략적 투자 일환이다.

나우로보틱스는 이번 인수를 통해 연간 약 200억원 규모 매출을 내고 있는 한양로보틱스의 사업 기반을 확보하게 됐다.

한양로보틱스 본사 정문 (사진=한양로보틱스)

1997년 설립된 한양로보틱스는 삼성전자, LG전자, 현대모비스, 기아, 포스코 등 국내외 3천여 개 고객사를 보유한 취출 로봇 및 산업자동화 기업이다.

나우로보틱스는 이번 인수를 통해 약 5천평 규모 생산공장을 확보했다. 현재 건축 중인 2공장과 더불어 안정적 생산 체계를 구축하게 된다.

한양로보틱스가 보유한 미국, 멕시코, 동남아 등 주요 해외 거점도 전략적으로 활용한다. 글로벌 고객 대응 역량을 한층 강화하고 해외 시장 확대를 위한 사업 기반을 본격적으로 구축할 계획이다.

회사 관계자는 "이번 인수 계약은 로봇 산업 구조적 성장 국면에 대응하기 위한 전략적 결정"이라며 "30년 업력의 한양로보틱스와 나우로보틱스의 기술 경쟁력을 결합해 지속 가능한 성장과 기업가치 제고에 집중하겠다"고 밝혔다.

한편 이종주 나우로보틱스 대표는 과거 한양로보틱스에 평사원으로 입사해 약 12년간 현장과 영업·기술 부문에서 경험을 쌓은 바 있다.