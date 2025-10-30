나우로보틱스, 인천시와 로봇산업 육성 MOU

인천시 2030년까지 로봇산업 규모 3조원 목표

디지털경제입력 :2025/10/30 14:36

신영빈 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

로봇 전문기업 나우로보틱스는 청라 로봇랜드 로봇타워에서 개최되는 인천 로봇산업 혁신성장 정책 발표 행사에서 인천시와 업무협약(MOU)을 맺었다고 30일 밝혔다.

인천시는 29일 인천 로봇산업 혁신성장 정책 발표 및 업무협약식을 열고, 2030년까지 로봇산업 규모 3조원 이상 달성을 목표로 사람과 로봇이 함께하는 로봇 시티 인천의 청사진을 발표했다.

인천 로봇산업 혁신성장 정책발표 업무협약 체결식 (사진=나우로보틱스)

시는 청라국제도시 로봇랜드 로봇타워에서 인천도시공사·인천테크노파크·인천대·인하대·나우로보틱스·브릴스·유진로봇·테솔로 등 13개 기관·기업과 '로봇산업 육성·발전을 위한 업무협약'을 체결했다.

관련기사

이들 기관은 ▲산·학·연·관 협력체계 구축 ▲로봇 기업 혁신성장 지원 강화 ▲전문 인재 양성 및 직무 역량 강화 ▲시험·인증 및 연구 장비 활용 지원 등에 상호 협력하기로 했다.

이종주 나우로보틱스 대표는 "인천 로봇산업이 글로벌 경쟁력을 갖추도록 돕겠다"라며 "글로벌 경쟁력을 갖춘 로봇 기업으로 발전해 나가겠다"라고 밝혔다.

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
나우로보틱스 인천시

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성전자 "내년 HBM 고객사 수요 이미 확보…증산도 검토 중"

장재훈 현대차 부회장 "수소, 에너지전환 핵심 축…초격차로 대비"

'슈퍼맨' 감독 제임스 건 "자기 검열은 창의력의 적…쓰레기 만들어도 상관없어"

SK그룹 사장단 인사…이형희 수펙스 사장 부회장 승진

ZDNet Power Center