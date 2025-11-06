나우로보틱스, 로보월드서 로봇 9종 선봬

로봇 전문기업 나우로보틱스는 5일부터 8일까지 일산 킨텍스에서 개최되는 '2025 로보월드'에 참가해 로봇 9종을 선보인다고 6일 밝혔다.

나우로보틱스는 ▲다관절 로봇 뉴로X 시리즈 5개 라인업과 더불어 ▲직교로봇 뉴로 시리즈 ▲자율주행 물류로봇 뉴고 시리즈 등 9개 제품을 전시한다.

나우로보틱스 다관절 로봇 '뉴로X' 시리즈 (사진=나우로보틱스)

나우로보틱스는 다관절 로봇을 동시에 제어하는 기술을 선보인다. 하나의 티칭 팬던트를 통해 다수의 로봇을 정밀하게 제어하는 기술이다.

티칭팬던트는 로봇 전문 엔지니어가 아니어도 산업용 로봇을 쉽게 제어할 수 있도록 사용자 친화적인 사용자 인터페이스(UI)와 소프트웨어가 탑재됐다.

적재물을 들어 올려 이송하는 재킹 타입과 포크리프트 타입 자율주행 물류로봇 뉴고 시리즈를 선보인다. 물류로봇 제어·관제 시스템 기술도 시연한다.

이종주 나우로보틱스 대표는 "실제 산업 현장에서 수요가 가장 높은 제품들을 선보였다"며 "고객이 필요로 하는 로봇을 개발하고 글로벌 경쟁력을 갖춘 로봇 기업으로 성장해 나가겠다"라고 말했다.