머스크, '인터넷 차단' 이란에 스타링크 무료 제공

방송/통신입력 :2026/01/14 17:34

홍지후 기자 기자의 다른기사 보기

이란 정권이 시위대 진압을 위해 인터넷을 차단한 가운데, 일론머스크의 스타링크 인터넷 서비스가 이란에서 무료로 재개된 것으로 전해졌다.

13일(현지시각) CNN 등에 따르면, 이란에서 비활성화됐던 스타링크 계정이 이날부터 연결됐고 구독료도 면제됐다.

이 조치는 도널드 트럼프 미국 대통령과 일론 머스크 스페이스X CEO가 이번 주초 전화 통화에서 이란의 스타링크 접속 문제를 논의한 데 따른 것이다.

트럼프 대통령은 이란 시위대에게 군사 행동을 포함한 모든 지원 정책을 고려하고 있다고 밝힌 바 있다.

관련기사

스타링크

인권단체 위트니스(Witness)의 기술 전문가 마흐사 알리마르다니는 "이란엔 약 5만 대의 스타링크 수신기가 있는 것으로 추산된다"며 "만약 이를 더 넓힐 수 있다면, 이는 정권의 만행에 대한 억제책이자 시위대에 큰 도움이 될 수 있을 것"이라고 말했다.

다만 전문가들은 이란 국민 극히 일부만이 인터넷에 접속할 수 있고, 이란 정부가 다시 접속을 차단할 가능성을 배제할 수 없다고 지적했다.

홍지후 기자hoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
스타링크 이란 일론머스크

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

"OO 엄마세요?"...학부모 필독 '보이스피싱' 피하는 법

SK하이닉스, AI 추론 병목 줄이는 '커스텀 HBM' 정조준

김광수 대표, 해태아이스크림 품고 '빙그레' 할까

5곳 중 단 2곳 생존…국가대표 AI 최종 결과, 연말에 나온다

ZDNet Power Center