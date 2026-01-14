방미통위, '성착취물 논란' 그록에 청소년 보호 장치 주문

방송미디어통신위원회는 인공지능 챗봇 그록(Grok) 서비스를 운영하는 엑스(X)에 청소년 보호 안전장치 조성을 주문했다고 4일 밝혔다.

현재 엑스는 한국 정보통신망법에 따라 청소년보호책임자를 지정해 방미통위에 통보하고 있으며, 매년 청소년보호책임자 운영 실태 관련 자료를 제출하고 있다.

방미통위는 최근 출시된 그록 서비스에 대해서도 이와 관련한 자료를 요구했다.

최근 성착취물, 비동의 성적 이미지가 소셜미디어를 통해 전파됨에 따라 엑스에서 청소년 접근제한 및 관리조치 등 보호 계획을 수립해 그 결과를 회신해 줄 것을 통보한 것이다.

특히 한국에선 당사자 의사에 반해 성적 허위영상물을 제작 유통 소지 시청하는 행위가 형사처벌 대상이라는 점도 전달했다.

김종철 방미통위원장은 "새롭게 도입되는 신기술의 부작용과 역기능에 대해서는 합리적 규제를 해 나갈 계획"이라며 "인공지능 서비스 제공자를 대상으로 성범죄물 등 불법 정보 유통 방지 및 청소년 보호 의무 부과 등 제도 개선을 추진해 나갈 것”이라고 말했다.