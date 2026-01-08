우원식 의장, 김종철 방미통위원장 만나 "국민 권익 실질적 보호해야"

우원식 국회의장은 8일 김종철 방송미디어통신위원회 위원장을 접견하고 "(방미통위가) 국민의 권리와 권익을 실질적으로 보호하는 기관으로 다시 자리매김 해야 한다"고 했다.

이날 오전 우 의장은 국회 집무실에서 김 위원장과 만나 "새롭게 출범한 방미통위가 해야할 과제가 많다"며 이같이 말했다.

이어 "미디어 환경의 공공성 회복, 공영방송 정상화, 방송3법 후속조치, 이용자 보호 강화, 미디어 산업구조 개선 등 여러 과제를 해결하는 것이 매우 시급한 과제"라고 했다.

김종철 방송미디어통신위원장이 8일 서울 여의도 국회에서 우원식 국회의장을 예방하고 있다. (사진=뉴스1)

국회 몫의 방미통위 위원 선임 문제에 대해 "해결해야할 문제들이 굉장히 많이 있는데 비해 공석이 많이 있다"며 "국회 몫의 공석도 빨리 채울 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

우 의장은 "방미통위는 합의제 행정기관이고 민주 공화국의 최고 규범인 헌법적 가치 바탕으로 해서 서로의 차이를 인정하면서 대화와 타협을 통해 최종적인 결론에 도달해야 하는 기구"라며 "이를 위해서는 조속하게 위원 구성이 완료가 돼야 한다"고 했다.

김 위원장은 "방미통위가 이제 통합미디어 환경을 배경으로 해서 새롭게 출범하게 됐는데 초대 위원장의 임무를 맡아서 책임의 막중함을 느낀다"며 "합의제 기관인 만큼 국회 교섭단체들과 같이 (방미통위) 위원회를 하루속히 구성해주셔야 산적한 현안을 해결할 수 있다"고 했다.

이어 "아울러 방미통위심의위원회도 의장께서 교섭단체 대표들과 협의해서 하루빨리 구성이 되도록 각별하게 관심을 부탁드린다"고 강조했다.