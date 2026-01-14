"우리도 자본시장 강자"…銀, 딜링룸 전경 불꽃경쟁

코스피 지수가 연일 사상 최고치를 경신하는 등 주식 시장에 대한 관심이 높아지면서 시중은행이 자본시장에 대한 외부 마케팅을 강화하고 있다.

14일 은행업계에 따르면 딜링룸 환경이 잘 갖춰진 하나은행과 우리은행이 딜링룸 전경 취재 사진으로 홍보 효과를 누리면서, KB국민은행과 신한은행도 이에 질세라 딜링룸을 외부에 알리는데 주력하고 있다.

은행에서는 딜링룸을 증권사처럼 대고객 서비스로 활용하고 있진 않다. 그렇지만 딜링룸 전경 사진은 외환과 주식 등에 대한 자본시장의 강자라는 이미지를 각인시켜 환전이나 주가연계신탁 등 부수적인 거래를 불러일으킬 수 있다.

13일 신한은행 딜링룸 전경.(사진=신한은행)

13일 KB국민은행 딜링룸 전경.(사진=KB국민은행)

특히 신한은행의 경우에는 딜링룸이 워낙 좁다보니 서울 세종대로 본사 1층의 대형 스크린에 주가·환율 지수를 띄우며 자체 촬영에 나서고 있는 상황이다. 주가 지수에 대한 관심이 높아짐에 따라 딜링룸 전경 사진의 대외 홍보는 진옥동 신한금융지주 회장이 주력하고 있는 사안인 것으로 알려졌다.

KB국민은행도 비슷한 연유로 올해부터 코스피 지수 등을 띄운 딜링룸 전경을 홍보하고 있다.

은행권 관계자는 "통상적으로 주가나 환율에 특별한 이벤트가 생기면 하나은행 딜링룸 전경 사진이 나갔던 구조를 시중은행이 깨기 위해 노력하고 있다"며 "이재명 정부가 코스피 5000을 거론한 만큼, 은행 간 외부 홍보 경쟁은 지속될 것"이라고 관측했다.