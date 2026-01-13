스위트룸 '황제출장' 강호동 농협중앙회장 사과…은행 인사개입 의혹으로 파장 커질 듯

해외 출장 때마다 5성급 호텔 스위트룸에 숙식하는 '황제 출장'을 다닌 강호동 농협중앙회장이 대국민 사과를 하고 감투만 썼었던 농민신문 회장직을 내려놓기로 했다.

하지만 아시아경제가 검찰을 인용해 한 보도에 따르면 농협중앙회가 농협금융지주와 농협은행의 인사 개입을 한 정황이 드러나 농협중앙회에 관한 논란은 쉬이 지나가지 않을 것으로 관측된다.

13일 강호동 농협중앙회장은 사과문을 통해 "국민과 농업인의 기대에 부응하지 못하고 심려를 끼쳐드린 점에 대해 책임을 통감하며 진심으로 사과드린다"며 "국민 눈높이에 맞는 쇄신이 필요하고 책임있는 자세로 후속 절차에 성실히 임하고 뼈를 깎는 혁신을 통해 신뢰를 회복하겠다"고 밝혔다.

강호동 농협중앙회장이 13일 오전 서울 중구 농협중앙회 본관에서 농림축산식품부가 지난 8일 발표한 농협중앙회에 대한 특별감사 중간 결과와 관련해 대국민 사과문을 발표하고 있다.(사진=뉴스1)

강 회장은 관례적으로 겸직해온 농민신문 회장직과 농협재단 이사장직에 물러나겠다는 입장과 함께 인적 쇄신을 단행하겠다는 계획이다.

농림축산식품부가 농협중앙회 대상으로 특별감사 결과를 발표한 지 5일 만에 강호동 회장이 사과에 나선 것이다. 농림축산식품부는 강 회장이 숙박비 상한을 초과해 쓰고 농민신문 회장직을 겸임하면서 연봉 3억여원을 따로 받았다고 지적했다.

2023년 말 농협중앙회장 선거 과정 중 농협중앙회 계열사와 거래 관계에 있는 용역업체 대표로부터 뇌물 1억원을 받은 혐의로 경찰 수사를 받고 있는 강 회장이, 특별감사 결과까지 더해지자 대국민 사과에 나선 것으로 풀이된다.

사안은 더 일파만파 커질 것으로 보인다. 검찰은 농협중앙회과 농협금융지주 계열사 인사업무에 실질적인 영향력을 행사할 수 있다며, 농협중앙회장 등 고위직 임원들이 인사에 개입해 왔다고 지적했다. 농협중앙회는 농협금융지주 지분 100%를 보유하고 있으며, 농협금융지주는 농협은행 등을 자회사로 두고 지분 100%를 보유하고 있다.

보도에 따르면 검찰은 "농협중앙회는 농협은행장 선임에 대한 실질적 관여 권한과 자회사 업무 지도·감독권, 인사 교류 제도 등을 통해 농협은행 인사업무에 실질적인 영향력을 행사하고 있다"고 밝혔다.