엔씨소프트 ‘리니지 클래식’, 사전 캐릭터 생성 예고

엔씨소프트(공동대표 김택진, 박병무)가 PC MMORPG ‘리니지 클래식’의 사전 캐릭터 생성을 시작한다고 14일 밝혔다.

이용자는 이날 오후 8시부터 엔씨 게임 플랫폼 ‘퍼플’에서 리니지 클래식을 설치한 후 캐릭터를 미리 만들 수 있다. 오는 27일까지 서버, 클래스, 성별, 능력치 등을 정하고 캐릭터명을 선점할 수 있다.

사전 캐릭터 생성은 서버와 관계없이 계정당 1회만 가능하다. 캐릭터명은 같은 서버 내에서 중복이 불가능하도록 운영된다. 엔씨는 브랜드 웹사이트를 통해 군주, 기사, 요정, 마법사에 대한 상세 정보를 확인할 수 있는 ‘클래스’ 메뉴를 추가로 공개했다.

기존 ‘명예의 전당’ 메뉴에 등록된 과거 유명 캐릭터의 닉네임이 사전 생성될 경우 해당 이름이 밝게 빛나는 효과가 적용된다.

리니지 클래식은 1998년부터 서비스 중인 리니지의 2000년대 초기 버전을 구현한 PC 게임이다. 다음 달 7일 한국과 대만에서 리니지 클래식을 무료로 플레이할 수 있는 ‘프리 오픈’ 서비스가 예정되어 있다. 이어 같은 달 11일부터는 월정액 2만9700원 서비스로 플레이 가능하다.