엔씨소프트 '리니지클래식', PC 퍼플 사전 다운로드 시작

엔씨소프트(공동대표 김택진·박병무)는 '리니지 클래식' 사전 다운로드를 시작했다고 7일 밝혔다.

모든 이용자는 엔씨 게임 플랫폼 '퍼플'에서 리니지 클래식을 미리 설치할 수 있다.

아울러 엔씨는 리니지 클래식 브랜드 웹사이트에 추가 콘텐츠를 공개했다. 이용자는 ▲주요 지역과 추억을 담은 '월드' ▲오리지널 음원을 감상할 수 있는 'OST' ▲과거 유명 캐릭터를 기념하는 '명예의 전당' 등을 확인 가능하다.

사전 예약은 다음 달 10일까지 진행한다. 참여한 대상에서는 ▲사전예약 무기 선택 상자 ▲해골투구 ▲뼈 세트 ▲수호의 반지 ▲초반 캐릭터 성장 돕는 물약과 주문서 등을 제공한다.

리니지 클래식은 엔씨가 1998년부터 서비스 중인 '리니지' 2000년대 초기 버전을 구현한 PC 게임이다. 이 게임은 다음 달 7일 한국과 대만에서 사전 무료 서비스를 시작하며, 같은 달 11일부터 월정액 서비스(2만9천700원)로 플레이 가능하다.