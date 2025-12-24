엔씨 '아이온2', PvP·클래스 대규모 개편…"균열 패널티 완화·호법성 상향"

엔씨소프트(이하 엔씨)는 모바일 MMORPG '아이온2'의 이용자 편의성 강화와 전투 역동성 제고를 위해 대대적인 시스템 개편에 나선다.

지난 23일 저녁 진행된 '2025년 마지막 라이브 방송'에서 엔씨소프트 소인섭 사업실장과 김남준 PD는 산타 복장으로 출연해 PvP 콘텐츠 개선과 클래스 밸런스 조정을 포함한 업데이트 계획을 상세히 공개했다.

이번 업데이트의 핵심은 주요 PvP 콘텐츠인 '시공의 균열'과 '어비스'의 시스템 개선이다. 먼저 시공의 균열에서는 상대 종족 플레이어를 처치할 시 획득하는 어비스 포인트(AP)가 기존 대비 2배로 상향되며, 이는 기존의 일일 획득 제한 수치에도 영향을 받지 않도록 설계됐다.

(좌측부터) 엔씨소프트 소인섭 사업실장과 김남준 PD가 지난 23일 아이온2 크리스마스 라이브 방송을 진행했다.

또한 PvE 모드로 진입하더라도 상대 종족 NPC를 공격할 경우 강제적으로 PvP 모드로 전환되도록 변경해 긴장감을 높였으며, 훈장을 획득할 수 있는 관련 업적도 새롭게 추가됐다.

어비스 지역 역시 이용자들의 피드백을 반영해 대폭 수정된다. 각 종족 본진 인근 비행 서클 주변에 경비병을 배치해 이른바 '입구 대기' 행위를 방지하며, 아이템 레벨 차이에 따른 보정치를 최대 60%로 확대해 격차를 완화했다.

특히 사망 시 손실되는 어비스 포인트를 기존 대비 50% 수준으로 하향 조정해 이용자들이 보다 적극적으로 종족 전쟁에 참여할 수 있는 환경을 조성했다. 이외에도 회피 효율과 수호신장 성능의 하향 조정이 이뤄지며, 방어력 관통 성능을 지닌 '심연의 봉혼석' 아이템이 새롭게 도입된다.

클래스 밸런스 조정은 호법성을 중심으로 검성, 수호성, 치유성 등 전반에 걸쳐 진행된다. 가장 큰 변화를 겪는 호법성은 '불패의 진언' 스킬 구조가 기존 공격·방어력 증가에서 피해 증폭 및 피해 내성 증가로 변경되어 지원 클래스 특성이 강화됐다.

검성과 수호성은 주요 스킬 모션 속도가 단축되고 스킬 사용 시 전투 속도의 영향을 받도록 개선되어 전투 효율이 높아졌으며, 치유성은 '방전' 및 '보호의 빛' 등 주요 스킬의 유틸리티성이 상향됐다. 아울러 이용자들의 요구가 높았던 '평타 캔슬' 기능은 공식적인 매크로 형태로 지원될 예정이다.

관련기사

콘텐츠 다변화를 위한 업데이트도 병행된다. 일일 던전인 '연구기지'는 1웨이브 방식으로 축약되어 피로도를 낮췄으며, 펫 영혼결정을 수급할 수 있는 '오디움 저장소'가 신설됐다. 유료 재화가 아닌 인게임 재화로 구매 가능한 '신규 키나 패스'도 도입되어 부활의 정령석, 오드 에너지 등을 확정적으로 획득할 수 있게 됐다.

김남준 PD는 "딜 미터기(외부 프로그램) 이슈를 인지하고 있으며, 이용자들이 남을 비방하기보다 개인의 성장을 확인하며 즐겁게 게임하기를 바란다"고 전했다.