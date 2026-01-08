엔씨 투자 받은 문로버게임즈, 사업 종료 수순…"자금난"

엔씨소프트의 투자를 받은 스웨덴 게임개발사 문로버게임즈가 자금난을 이유로 사업 중단을 결정했다.

게임 전문 외신 게임인더스트리닷비즈는 문로버게임즈가 지난해 12월 중순 링크드인 플랫폼을 통해 사업 운영 중단 소식을 전했다고 보도했다.

보도에 따르면 이번 운영 중단 결정은 신작 개발에 필요한 추가 자금을 확보하지 못한 탓이다. 해당 회사는 일인칭슈팅(FPS) 게임을 개발 중에 있었다.

문로버게임즈는 "신작 개발 자금을 확보하지 못했다. 해결 방법을 찾는 동안 운영을 중단한다"라며 "도움을 줄 파트너가 있다면 주저하지 말고 연락해 달라"며 외부 지원을 호소했다.

FPS 게임 개발사 '문로버게임즈'가 추가 자금 확보 실패로 운영 중단을 발표했다. 사진=제미나이 생성 이미지

문로버게임즈는 2022년 스웨덴 스톡홀름에서 설립된 게임 개발 스튜디오다. 창립 멤버 전원은 EA DICE 출신으로, '배틀필드' '파 크라이' '톰 클랜시의 더 디비전' 등 유명 FPS 게임 제작에 참여한 인력이 포진해 주목을 받았다.

이 회사는 엔씨소프트로부터 투자를 받아 화제가 되기도 했다. 엔씨소프트는 공동대표 체제 전환 이후 첫 해외 투자처로 문로버게임즈를 낙점했고, 2024년 7월 시드 라운드로 350만 달러(약 51억원)를 투자했다.

관련기사

현재 결과만 보면 이번 투자는 실패 사례로 남을 가능성이 크지만, 엔씨소프트는 이러한 투자 사례에 일희일비하지 않고 글로벌 시장 경쟁력을 갖춘 지식재산권(IP) 발굴 기조를 이어갈 방침이다.

이에 대해 엔씨소프트 관계자는 "2024년 시드 라운드에 투자한 문로버가 최근 운영상 이유로 사업을 종료한 것으로 안다"며 "앞으로도 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 IP를 발굴하고 투자를 이어갈 계획"이라고 밝혔다.