JBL, 차세대 사운드바 '바 시리즈' 출시

삼성전자 오디오 사업 자회사 하만 인터내셔널의 오디오 브랜드 JBL은 사운드바 'JBL 바 시리즈'를 선보인다고 13일 밝혔다.

어떤 TV와도 완벽하게 호환되는 이번 신제품 라인업은 풍부하고 디테일한 몰입형 사운드를 제공한다. 총 4종으로 구성됐다. 모든 제품군은 하만 멀티빔 3.0 기술을 탑재해 단일 사운드바만으로도 서라운드 사운드 경험을 구현한다. 돌비 애트모스, DTS:X 및 분리형 리어 스피커를 결합할 수 있다.

하만 스마트디테일을 적용해 발소리부터 마룻바닥이 삐걱거리는 소리, 미묘한 음향 차이까지 재현한다. AI 사운드 부스트를 최초로 도입해 높은 볼륨에서도 왜곡 없이 강렬한 장면의 깊고 강력한 베이스 사운드를 전달한다. 선명한 대화를 들려주는 퓨어보이스 2.0, 향상된 연결성, 한층 슬림한 디자인까지 더했다.

JBL 바 1300MK2 (사진=하만 인터내셔널 코리아)

플래그십 모델 JBL 바 1300MK2는 강력한 듀얼 8인치 드라이버 서브우퍼와 분리형 무선 스피커 2개를 탑재했다. 분리형 스피커는 뒤쪽에 배치해 스릴 넘치는 몰입형 경험을 즐기거나 블루투스로 연결해 집 안 어디서나 음악을 즐길 수 있도록 해준다.

JBL 바 1300MK2의 컴팩트한 서브우퍼에 적용된 AI 사운드 부스트는 왜곡을 줄이면서 강력한 사운드를 전달하여 모든 디테일에서 풍부한 다이내믹 레인지를 경험할 수 있도록 해준다. 6개의 업파이어링 드라이버가 사운드를 새로운 차원으로 끌어올려 진정한 돌비 애트모스 및 DTS:X 3D 서라운드 사운드를 구현한다.

이와 함께 새롭게 선보이는 무선 돌비 애트모스 오디오 솔루션 JBL 원 커맨더는 JBL 바 1300MK2를 대부분의 TV 및 프로젝터와 무선으로 연결한다.

JBL 바 1000MK2는 두 개의 업파이어링 드라이버와 10인치 서브우퍼, 분리형 리어 스피커를 통해 더 컴팩트한 구성으로 진정한 돌비 애트모스 및 DTS:X 3D 사운드 경험을 제공한다.

JBL 바 800MK2는 더 작은 공간에 적합하다. 분리형 서라운드 스피커와 가상 돌비 애트모스를 통해 공간을 가득 채우는 몰입감 넘치는 사운드를 제공한다. JBL 바 300MK2는 보다 더 합리적인 비용으로 이용 가능하다.

모든 신형 JBL 바 모델에는 JBL 원 플랫폼이 적용됐다. JBL 원 앱은 물론, 구독하고 있는 주요 음악 앱을 통해 어떤 기기에서든 고해상도 및 공간 음향 콘텐츠를 포함한 다양한 음악 서비스를 스트리밍할 수 있다.

JBL 원 앱을 사용해 7밴드 EQ로 개인화된 사운드를 구현하고 '모멘트' 버튼을 설정해 좋아하는 노래와 재생 목록을 버튼 한 번만 누르면 재생할 수 있다. JBL 원 플랫폼으로 구동되는 모든 제품은 최신 기능을 반영한 소프트웨어 업데이트를 제공한다.

관련기사

그레이스 고 하만 인터내셔널 아시아 태평양 컨슈머 오디오 총괄은 "새로운 JBL 바 시리즈는 단순한 업그레이드가 아니라, 홈 오디오 경험을 완전히 새롭게 정의하는 제품"이라며 "최신 음향 혁신 기술과 돌비 애트모스 및 DTS:X를 완벽하게 통합해 JBL 역사상 가장 몰입감 넘치고 뛰어난 성능의 사운드바를 탄생시켰다"고 말했다.

차세대 JBL 사운드바 시리즈는 삼성닷컴 및 주요 온라인 몰에서 구입할 수 있다. 출고가는 JBL 바 1300MK2 259만원, JBL 바 1000MK2 179만원, JBL 바 800MK2 129만원, JBL 바 300MK2 69만9천원이다.