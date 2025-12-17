JBL 하이엔드 제품군 확장…'서밋 시리즈' 3종 들어보니

턴테이블에서 바늘이 내려가자 공간의 공기가 달라졌다. JBL 서밋 마칼루가 들려주는 다이내믹스와 공간감이 또렷하게 전달됐다.

삼성전자 오디오 사업 자회사 하만 인터내셔널의 오디오 브랜드 JBL은 16일 서울 여의도 콘래드 서울에서 신제품 'JBL 서밋 시리즈' 3종 출시를 기념해 청음회를 개최했다.

행사는 JBL 하이엔드 라우드스피커 신제품을 직접 청음할 수 있도록 구성됐다. JBL 서밋 시리즈의 사운드 특성과 오디오 엔지니어링 기술을 소개하는 자리로 마련됐다.

이종학 음악평론가가 16일 JBL 서밋 청음회에서 제품을 소개하고 있다. (사진=하만인터내셔널코리아)

청음회 현장에는 새롭게 선보인 ▲마칼루 ▲푸모리 ▲아마 등 3종 라우드스피커가 전시됐다. 앰프 시스템으로는 마크레빈슨 50주년 기념 한정판 ML-50 모노럴 파워앰프 패키지와 마크레빈슨 No.52 프리앰프가 조합됐다.

JBL 서밋 시리즈는 올해 5월 독일에서 열린 '하이엔드 뮌헨 2025'에서 글로벌 최초로 공개됐다. 지난달 '오디오 엑스포 서울 2025'를 통해 국내에도 처음 소개됐다.

이번 청음회에는 이종학 음악 평론가가 참여해 제품 소개와 함께 직접 구성한 플레이리스트로 청음을 진행했다. 시연은 JBL 서밋 시리즈의 플래그십 모델인 JBL 서밋 마칼루를 중심으로 진행됐다.

JBL 서밋 마칼루 (사진=하만인터내셔널코리아)

첫 순서에서는 프랜신 서틴의 '퀸 메리', 빌리 아일리시의 '앤드 번'을 재생하며 헤드폰 청취와 하이엔드 오디오 시스템의 차이를 비교하는 방식으로 청음이 이뤄졌다.

이어 요시 호리카와의 '버블스', 알란 파슨스 프로젝트의 '아이 인 더 스카이', 다프트 펑크의 '겟 럭키'를 통해 저역 표현과 공간감을 중심으로 한 청음이 이어졌다.

클래식 세션에서는 LP 음원을 사용해 리하르트 슈트라우스의 '차라투스트라는 이렇게 말했다' 중 '일출'과 비발디의 '사계' 중 '겨울'을 감상했다. 마지막으로 소니 롤린스의 ‘세인트 토마스’를 통해 모노 레코딩 음원의 재현력도 확인했다.

JBL 서밋 시리즈는 JBL 에베레스트와 JBL K2에 이어 JBL의 하이엔드 라우드스피커 라인업을 구성하는 제품군이다. 이번에 마칼루, 푸모리, 아마 3종이 추가되며 총 5종으로 확대됐다. 각 모델명은 히말라야 산봉우리에서 영감을 받아 명명됐다.

JBL 서밋 아마(왼쪽)와 푸모리(오른쪽) (사진=하만인터내셔널코리아)

모든 JBL 서밋 시리즈에는 멀티캡 크로스오버 네트워크, 조절형 아이솔레이션 피트, HDI 혼 기술, D2 컴프레션 드라이버 등이 적용됐다. 캐비닛은 공진을 최소화하도록 설계됐으며, 바인딩 포스트는 로듐 도금 처리됐다.

JBL 서밋 시리즈의 플래그십 모델인 마칼루는 12인치 우퍼와 8인치 미드레인지 드라이버에 HC4 복합 콘을 적용했다. 대형 공간을 고려한 사운드 스케일과 출력 특성이 특징이다.

푸모리는 3웨이 플로어스탠딩 모델로 10인치 우퍼와 8인치 미드레인지 드라이버를 탑재했다. 중·저역의 밸런스와 해상도를 중심으로 튜닝됐다.

아마는 2웨이 스탠드 마운트 라우드스피커로 8인치 HC4 콘 우퍼와 D2 컴프레션 드라이버, HDI 혼을 적용했다. 비교적 컴팩트한 크기에서 균형 잡힌 사운드 재생을 목표로 설계됐다.

관련기사

JBL 서밋 시리즈 신제품 3종 국내 출고가는 ▲마칼루 6천500만원 ▲푸모리 4천600만원 ▲아마 2천900만원이다.

회사 측은 내년 80주년을 맞아 하이엔드 오디오를 중심으로 한 제품 전략을 한층 강화할 계획이라고 설명했다.