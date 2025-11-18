JBL, '파티박스 520' 스피커 출시

삼성전자 오디오 사업 자회사 하만 인터내셔널의 오디오 브랜드 JBL은 파티박스 라인업의 새로운 모델 '파티박스 520'을 출시한다고 18일 밝혔다.

JBL 파티박스 520은 JBL 프로 사운드와 AI 사운드 부스트 기술을 탑재했다. 역동적인 베이스와 선명한 고음을 위한 오디오 출력을 최적화했다.

배터리 구동 스피커 중 가장 강력한 출력의 모델 중 하나다. 대규모 파티에서도 압도적인 퍼포먼스를 선사한다.

JBL 파티박스 520 (사진=하만인터내셔널코리아)

AI 사운드 부스트는 음악 신호를 실시간으로 분석해 드라이버 성능을 최적화하고 최대 능력까지 끌어올려 더 강력하고 왜곡이 적은 사운드를 구현한다.

IPX4 등급 방수 설계, 튼튼한 텔레스코픽 핸들, 넓고 안정적인 휠을 적용해 이동성과 내구성을 모두 강화했다. 한 번 충전으로 최대 15시간 재생이 가능하다. 교체 가능한 배터리와 고속 충전 기능을 지원한다.

오라캐스트 기능을 지원하는 다른 JBL 스피커와 손쉽게 연결할 수 있다. 공간 전체를 가득 채우는 완벽한 사운드 시스템을 구성할 수 있다.

JBL 파티박스 520은 하만더샵과 웨이브라운지, 쿠팡 로켓배송 등 온·오프라인 공식 판매처에서 선보인다. 출고가는 149만원이다.

그레이스 고 하만 인터내셔널 아시아 태평양 컨슈머 오디오 총괄은 "새로운 파티박스 시리즈는 소규모 모임부터 대규모 행사까지 모든 순간을 하나로 잇는 사운드 경험을 완성했다"고 말했다.