원티드랩, 사내 AI 에이전트 해커톤 마쳐

원티드랩은 사내 개발자들이 직접 AI 에이전트를 설계하고 실제 업무 문제 해결에 적용하는 AI 에이전트 해커톤 ‘원티드 AI Day’를 성공적으로 마쳤다고 13일 밝혔다.

이번 행사는 원티드랩이 AI를 단순 도입이 아닌 실무 전반에 내재화하는 AX(AI Transformation) 전략의 일환으로 추진해 온 내부 교육 프로그램의 성과를 공유하는 자리였다. 특히 개발자를 중심으로 AI 에이전트 설계 역량을 체계적으로 축적하고, 이를 실제 서비스와 업무 자동화에 연결하는 데 초점을 맞췄다.

해커톤은 원티드랩이 지난해 9월부터 운영해 온 ‘개발자 대상 AI 에이전트 양성 과정’의 최종 단계로 진행됐다. 해당 과정은 단순한 기술 실습을 넘어, 자사 데이터와 실제 업무 시나리오를 기반으로 실무에 바로 적용 가능한 AI 에이전트를 구현하는 것을 목표로 했다. 참가자들은 3개월간 랭그래프 등 최신 에이전트 프레임워크와 LLM API 구조를 학습하며, 복수의 AI 에이전트를 조합·제어하는 고도화된 설계 역량을 쌓았다.

원티드랩은 서비스 고도화와 내부 개발·운영 효율 개선이라는 두 가지 방향에서 실질적인 성과를 낸 총 6개의 실무형 AI 에이전트 프로젝트를 수상작으로 선정했다. 수상 프로젝트들은 향후 단계적으로 실제 서비스와 사내 인프라에 반영될 예정이다.

서비스 고도화 부문에서는 데이터 분석을 기반으로 사용자 경험을 정교화하고, 구직자의 서비스 활용도를 높이는 AI 에이전트들이 높은 평가를 받았다. 이를 통해 원티드랩은 AI를 활용한 개인화 서비스 설계 가능성을 내부적으로 검증했다.

개발·운영 생산성 강화 부문에서는 사내 협업, 시스템 모니터링, 데이터 접근 과정에서 발생하는 반복 업무를 자동화하는 AI 에이전트들이 주목받았다. 해당 에이전트들은 개발자의 업무 부담을 줄이고, 핵심 서비스 개발에 집중할 수 있는 환경을 조성하는 데 기여했다.

원티드랩은 이번 개발자 대상 해커톤을 출발점으로, AI 교육 범위를 비개발 직군까지 확대하고 사내 해커톤도 정례화할 계획이다. 원티드랩은 2022년부터 개발자 해커톤과 AI 해커톤, 실험형 프로그램을 이어오며 실제 서비스 출시 경험을 축적해 왔다. 이번 행사는 AI 에이전트를 실제로 구현·활용하는 한 단계 진화한 형태로 진행됐다. 이를 통해 현업 구성원들이 각자의 업무 영역에서 AI를 활용해 문제를 정의하고 해결하는 전사적 AX 역량 기반을 단계적으로 구축한다는 방침이다.

황리건 원티드랩 플랫폼총괄이사는 “2022년부터 개발자 해커톤을 통해 AI 개발 역량에 꾸준히 투자해 왔으며, 올해는 전체 개발 조직이 참여해 AI 에이전트 설계와 구현까지 직접 경험했다”며 “다가오는 AI 에이전트 시대를 대비해 전직원이 에이전트를 만들 수 있도록 준비해 글로벌 수준에서 경쟁력 있는 AI 서비스를 만들어 나가겠다”고 말했다.