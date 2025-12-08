2026 채용 트렌드...'4~7년차 경력직'·'AI 활용 인재' 더 뽑는다

원티드랩이 국내 기업 153곳의 인사 담당자를 대상으로 실시한 ‘2026 채용 트렌드 서베이’ 결과, 국내 채용 시장은 우수 인재 확보 경쟁이 심화되는 가운데서도 채용 규모를 유지하거나 확대하려는 긍정적 흐름을 이어갈 것으로 나타났다.

특히 조직 기여도가 높은 4~7년 차 중간 경력직과 AI 활용 능력을 갖춘 인재에 대한 수요가 눈에 띄게 증가하고 있었다. 조사 대상은 IT/정보통신, 제조/생산, 미디어/광고 등 다양한 산업군의 인사 담당자 153명이다.

채용 트렌드2026

채용 규모, 유지·확대 전망 우세… 중간 경력직(4~7년 차) 수요 급증

2026년 기업의 채용 계획에 대해 응답 기업의 74.5%가 채용 규모를 유지하거나 늘릴 계획이라고 밝혔다. 세부적으로는 ‘2025년과 비슷할 것’이 44.4%, ‘확대될 것’이 30.1%로 조사됐다. 반면 축소 계획은 25.5%에 불과했다.

기업들이 가장 집중적으로 채용할 연차는 ‘4~7년 차(49.7%)’로 절반 수준이었다. 이어 ‘1~3년 차(19.6%)’, ‘8~11년 차(17.6%)’, ‘신입(12.4%)’, ‘12~15년 차(0.7%)’ 순으로 나타났다. 집중 채용 직군으로는 ‘개발(28.1%)’이 가장 높았고, ‘영업·제휴(20.3%)’, ‘마케팅·홍보(15.7%)’ 등 비즈니스 직군도 꾸준한 수요를 보였다. ‘연구개발(7.2%)’과 ‘생산(7.2%)’도 주요 채용 영역으로 조사됐다.

인재상 중요 요소

인재상 변화… 직무 전문성은 물론 AI 활용 역량도 필수

2026년 인재상에서 가장 중요한 요소(복수 응답)는 ‘직무 전문 역량(64.7%)’으로 꼽혔다. 이어 ‘팀워크·협업 능력(37.9%)’, ‘조직 기여 의지(28.1%)’가 뒤를 이었다. 특히 ‘AI·데이터 활용 역량(24.2%)’이 네 번째로 높게 나타나, 직무와 무관하게 AI 활용 능력이 필수 요건으로 자리잡고 있음을 보여줬다.

관련해 원티드랩 관계자는 “빠르게 변하는 기술 환경에서 AI를 활용해 업무 생산성을 높일 수 있는지가 인재 판단의 핵심 기준으로 떠오르고 있다”며, “향후 AI 활용 역량을 갖춘 인재 확보가 기업 경쟁력의 핵심 요소가 될 것”이라고 설명했다.

집중 채용 연차

2025년 채용 시장, 구인난과 인재 유출이 고민… 성장 기회 부족이 원인

2025년 채용 활동에서 기업들이 느낀 가장 큰 어려움(복수 응답)은 ‘지원자 부족(42.5%)’과 ‘우수 인재 경쟁 심화(37.9%)’였다. 이어 ‘효과적인 채용 채널 발굴(26.8%)’, ‘채용 예산 부족(21.6%)’, ‘입사자 초기 적응 실패·조기 퇴사(19.6%)’ 등이 지적됐다.

최근 1년간의 주요 퇴사 사유는 ‘새로운 커리어 모색(26.8%)’, ‘보상 부족(21.6%)’, ‘성장 기회 부족(19.6%)’ 순으로 조사됐다. ‘업무 불만족(11.8%)’과 ‘조직문화·제도 불만족(7.8%)’도 중요한 요인이었다. 이는 기업이 우수 인재를 유지하기 위해 단순 보상 제공을 넘어, 개별 구성원에게 명확한 비전 제시와 성장 기회 제공이 필요함을 보여준다.

집중 채용 직군

원티드랩 관계자는 “이번 서베이는 기업들이 4~7년 차 중견 경력직과 AI 활용 역량을 갖춘 인재를 중심으로 채용 전략을 강화하고 있음을 보여준다”며, “이 인사이트는 변화하는 채용 환경을 이해하고 기업과 구직자가 전략을 세우는 데 중요한 참고가 될 것”이라고 말했다.