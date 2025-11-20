원티드랩, 구직자용 'AI 에이전트' 2종 출시

원티드랩은 LLM(대규모 언어 모델) 기반 기술을 활용한 구직자용 AI 에이전트 2종을 출시했다고 20일 밝혔다.

새롭게 출시한 서비스는 ‘포지션 검색 에이전트’와 ‘이력서 코칭 에이전트’로, 원티드랩에 축적된 방대한 채용 데이터를 LLM 기술과 결합해 구직자의 포지션 검색과 이력서 최적화 과정을 정교하게 자동화했다.

원티드랩은 기존 구직 과정에서 발생하던 적합한 포지션 탐색의 어려움과 이력서 적합성에 대한 불확실성을 해결하기 위해 이번 서비스를 기획했다.

‘검색’을 ‘AI 에이전트’로… 대화형 포지션 탐색과 초개인화 추천

포지션 검색 에이전트

‘포지션 검색 에이전트’는 기존의 키워드·필터 중심 검색을 대체하며, 구직자가 자연어로 원하는 조건을 입력하면 AI가 적합한 포지션을 추천한다. 예를 들어 구직자는 “재택근무 가능한 7년 차 마케팅 포지션 찾아줘” 또는 “내 경력으로 합격할 수 있는 포지션 알려줘”와 같이 요청할 수 있으며, AI는 이력서 경력과 경험을 분석해 맞춤형 포지션을 제시한다.

또 구직자의 선호도와 경력 패턴, 이전 지원 경험, 관심 산업, 직무 역량 등 다양한 데이터를 종합적으로 분석해, 기존 경력과 유사하지만 구직자가 미처 고려하지 않았던 새로운 직무나 산업군까지 확장된 맞춤형 제안을 제공한다. 이를 통해 구직자는 포지션 탐색 시간을 단축할 수 있을 뿐만 아니라, 기존 경력 범위를 넘어 다양한 커리어 기회를 탐색할 수 있다.

합격 데이터 기반 이력서 최적화, 클릭 한 번으로 완성

이력서 코칭 에이전트

‘이력서 코칭 에이전트’는 지원하고자 하는 포지션의 합격 이력서 패턴을 분석해, 구직자의 이력서를 가장 높은 합격률 형태로 최적화한다. AI는 공고 내용과 합격 데이터를 기반으로 이력서 개선 방향을 구체적으로 제안하며, 경력 기술 방식이나 프로젝트 구성 등 8개 내외 항목을 중심으로 수정 포인트를 안내한다.

또한 유사 포지션의 합격 사례를 기반으로 재구성된 샘플 이력서를 제공해, 구직자가 이를 참고하여 쉽고 빠르게 이력서를 수정할 수 있도록 한다. AI가 제안한 내용은 클릭 한 번으로 즉시 반영할 수 있어, 구직자는 이력서 작성에 소요되는 시간과 노력을 크게 줄일 수 있다.

AI 에이전트로 구직자 어려움 해소해 갈 것

원티드랩은 이번 구직자용 AI 에이전트 출시로, 기업용 ‘채용 에이전트’와 함께 HR 시장 전반에 AI 기반 자동화 흐름을 본격적으로 확장한다. 기업 담당자의 인재 탐색·평가 과정을 자동화한 데 이어, 구직자의 포지션 탐색 및 이력서 작성 과정까지 AI가 밀착 지원하는 구조를 구축한 것이다.

황리건 원티드랩 플랫폼 총괄이사는 “이번 AI 에이전트는 구직자에게 더 많은 면접 기회와 새로운 커리어 가능성을 제공할 것”이라며 “앞으로도 채용 추천부터 면접 코칭, 커리어 컨설팅까지 구직 과정 전반을 AI 에이전트로 효율화하고, ‘HR을 넘어 AX’ 비전 아래 일의 AI 전환을 선도하겠다”고 말했다.