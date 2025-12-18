원티드랩, ‘고용24’ AI 서비스로 과기정통부 장관 표창 수상

원티드랩은 ‘고용24’ 공공 고용 플랫폼에 AI 기반 인재 매칭 서비스를 개발·도입한 공로를 인정받아 과학기술정보통신부 장관 표창을 수상했다고 18일 밝혔다. 시상은 지난 17일 열린 부처 협업 기반 AI 확산 사업의 성과공유회에서 진행됐다.

이번 수상은 원티드랩이 참여한 부처 협업 기반 AI 확산사업의 성과로, 구직자와 구인기업 간 인재 매칭 과정에서 발생하는 불필요한 시간과 비용을 AI 기술로 절감하고 공공 고용 서비스의 운영 효율을 실질적으로 개선한 점을 높이 평가받은 결과다. 원티드랩은 앞서 지난 11월 ‘2025 NIPA 파트너스 데이’에서 AX 혁신상을 수상한 바 있다.

이날 성과 공유회에서는 장관 표창 수여와 함께 국내 주요 AI 기업들이 개발 중인 총 24개 AI 솔루션의 개발 현황과 향후 추진 계획이 공유됐다. 이 가운데 원티드랩 컨소시엄은 2024년 6월부터 과학기술정보통신부와 NIPA가 추진 중인 부처 협업 기반 AI 확산 사업에 참여하고 있으며, 내년 12월까지 고용노동부와 한국고용정보원이 운영하는 ‘고용24’에 총 4종의 AI 서비스를 도입·고도화할 계획이다.

지난 17일 열린 ‘부처 협업 기반 AI 확산 사업 성과공유회’에서 윤명훈 원티드랩 사업총괄이 과학기술정보통신부 장관 표창을 수상하고 있다.

고용24는 약 1천만 명 이상의 구직자와 50만 개 이상의 구인기업이 등록된 공공 고용 플랫폼이다. 원티드랩 컨소시엄이 개발한 AI 서비스는 구인기업 인사 담당자의 채용 업무 부담을 줄이는 한편, 고용24 운영 인력의 모니터링 업무 효율을 높일 것으로 기대된다.

주요 서비스는 ▲구인공고 작성 지원 ▲구인공고 AI 검증 ▲AI 인재 추천 ▲데이터 기반 채용성공 확률 예측 등 네 가지다. 먼저 ‘구인공고 작성 지원’ 서비스는 채용 기업이 모집 분야와 조건을 간단히 입력하면 AI가 직무 내용, 자격 요건, 우대 사항 등을 포함한 구인공고를 자동으로 생성한다. 해당 서비스는 올해 9월 열린 ‘AI 고용서비스 오픈토크’ 행사에서 처음 공개된 후 현재 정식 서비스로 운영 중이다.

구인공고 AI 검증 서비스는 일 평균 1천건 이상 등록되는 구인공고의 이상 여부를 AI가 사전 검증해, 이상 공고만을 대상으로 고용센터와 한국고용정보원이 재검증하도록 지원함으로써 운영 효율화를 도모한다.

AI 인재 추천 서비스는 구인공고와 추천 인재 간 적합도와 추천 사유를 제시하고, 추천 인재의 이력서와 자기소개서를 요약 제공해 기업의 신속한 인재 확보를 지원한다. 아울러 데이터 기반의 채용성공확률 예측 서비스는 구인 조건을 AI가 분석해 채용 가능성을 예측하고, 구인 조건 조정 및 맞춤형 채용 컨설팅과의 연계를 가능하게 한다.

이들 AI 서비스는 기본 기능 개발을 마친 상태로, 향후 베타 테스트와 사용성 검증을 거쳐 2026년 하반기 정식 도입될 예정이다. 고용노동부는 해당 4개 서비스를 AI 기반 디지털 고용 서비스의 중점 추진 과제로 선정하고, 대국민 서비스 확산을 위한 지원을 이어갈 방침이다.

이복기 원티드랩 대표는 “원티드랩은 축적된 AI 기술과 실증 경험을 바탕으로 공공 고용 플랫폼의 혁신에 기여하고 있다”며 “앞으로도 공공과 민간 영역을 아우르는 AI 전환을 통해 고용 서비스의 경쟁력과 국가 전반의 AX 추진에 힘을 보탤 것”이라고 말했다.