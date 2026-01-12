코빗, FIU 과태료 기한 내 완납…20% 감경 받아

가상자산 거래소 코빗이 금융정보분석원(FIU)으로부터 부과받은 과태료를 기한 내 전액 납부했다. 이에 따라 코빗은 약 20%의 과태료 경감을 받은 것으로 알려졌다.

12일 코빗은 이날 오전 이사회를 열고 FIU 과태료 납부 여부를 최종 확정한 뒤 납부를 완료했다고 밝혔다.

앞서 코빗은 지난 1일 FIU로부터 27억3천만원의 과태료를 부과받았다. 다만, 질서위반행위규제법에 따라 의견 제출 기한인 10일 이내에 과태료를 납부하면서 20%의 감면을 적용받았다.

과태료 납부 재원과 관련해 일각에서는 코빗이 보유 중인 가상자산을 매각했을 것이라는 관측도 나왔으나, 회사 측은 자본금으로 과태료를 납부한 것으로 전해졌다.

한편 코빗은 “FIU의 과태료 부과 결정을 존중하고 겸허히 받아들인다”며 “검사 과정에서 지적된 사항에 대해서는 사전 조치 통보를 받기 이전에 모두 개선을 완료했다”고 밝혔다.