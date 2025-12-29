미래에셋, 가상자산 거래소 코빗 인수 추진한다

코빗 최대주주 NXC·SK플래닛, 미래에셋컨설팅과 지분 매각 MOU 체결

2025/12/29 09:33

미래에셋그룹 비금융 계열사인 미래에셋컨설팅이 국내 가상자산 거래소 코빗 인수를 추진한다.

29일 가상자산 업계에 따르면, 미래에셋컨설팅은 최근 코빗 최대주주인 NXC, 2대 주주인 SK플래닛과 지분을 넘기는 양해각서(MOU)를 체결했다.

현재 코빗 지분 구조는 NXC와 종속기업인 심플캐피탈퓨처스가 각각 45.56%, 14.95% 보유하고 있다. 또 SK스퀘어가 31.55% 지분을 가지고 있다. 

다만, 구체적인 지분 매각 내용은 논의 중인 것으로 알려졌다.

코빗

이번 인수 추진에 대해 미래에셋과 코빗은 확인이 어렵다는 입장을 내놨다. 미래에셋그룹 관계자는 “확인이 필요하다”고 말했고, 코빗 측도 “주주 입장에서 진행되는 일이기 때문에 확인이 어렵다”고 밝혔다.

