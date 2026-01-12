플리토, 신기능 접목 AI 통번역 공개…해외 서밋 적용

플리토가 해외 컨퍼런스에서 인공지능(AI) 실시간 통번역 기술력을 선보였다.

플리토는 지난 9일부터 12일까지 미국 캘리포니아주 레드우드시티 폭스 시어터에서 열린 '2026 UKF 82 스타트업 서밋'에 참여해 신기능을 접목한 AI 통번역 솔루션을 적용했다고 12일 밝혔다.

플리토는 행사 주요 무대 세션에서 한국어 발표를 영어로 실시간 번역해 메인 화면에 송출했다. 영어 발표는 참가자 개인 모바일 기기를 통해 최대 43개 언어로 제공했다. 이를 위해 참가자들에게 QR 코드를 안내해 별도 설치 없이 번역 화면에 접속할 수 있도록 안내했다.

미국 캘리포니아주 레드우드시티에서 열린 2026 UKF 82 스타트업 서밋에서 라이브 트랜스레이션을 통해 연사와 청중이 글로벌 소통을 진행하고 있다. (사진=플리토)

이번 행사에서는 원문과 번역문을 동시에 볼 수 있는 상하 병렬 배치 기능이 처음 적용됐다. 참가자들은 모바일이나 웹페이지에서 발표 원문과 번역문을 함께 확인하며 발음, 억양 차이로 인한 이해 어려움을 줄일 수 있었다.

해당 기능은 서로 다른 언어권 참가자들이 발표 내용을 더 직관적으로 파악할 수 있게 돕는다. 실시간 통번역이 단순 자막 제공을 넘어 내용 이해를 보조하는 도구로 확장됐다는 평을 받고 있다.

관련기사

플리토는 현장 경험이 행사 이후에도 이어지도록 자체 기업소비자간(B2C) 통번역 서비스 '챗 트랜스레이션' 체험도 연계했다. 참가자들은 현장 QR 코드를 스캔해 별도 랜딩 페이지로 접속한 뒤 즉시 해당 서비스를 사용할 수 있었다.

이정수 플리토 대표는 "AI 통번역 솔루션 라인업을 통해 오프라인과 온라인을 자연스럽게 연결하는 AI 통번역 생태계를 지속 구현할 것"이라고 밝혔다.