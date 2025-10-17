[ZD SW 투데이] 플리토, 대한미용성형레이저의학회서 AI 통번역 제공 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆플리토, 대한미용성형레이저의학회서 AI 통번역 제공

플리토가 대한미용성형레이저의학회 학술대회에서 실시간 AI 동시통역 솔루션 '라이브 트랜슬레이션'을 제공했다. 행사 공식 통번역 파트너사로 참여해 다국적 참가자들의 원활한 소통을 지원했다.

이 솔루션은 발표자의 데이터와 전문 용어를 학습하는 초개인화 기술을 적용해 고품질 통번역을 구현했다. 청중은 스크린과 개인 모바일 기기로 최대 42개 언어의 발표 내용을 실시간으로 확인할 수 있었다.

◆포티투마루, 뉴욕 스타트업 행사서 美 파트너십 확대

포티투마루가 미국 뉴욕에서 열리는 'UKF KOOM 스타트업 페스티벌 2025'에 참가해 북미 시장 파트너십 확대를 추진한다. 행사에서 글로벌 벤처 캐피털(VC)과 잠재 고객사를 대상으로 기업용 에이전틱 AI '사이트버니'를 선보인다.

포티투마루, 뉴욕 UKF KOOM 스타트업 페스티벌 참가 (사진=포티투마루)

사이트버니는 기업 웹사이트 기반의 서비스형 소프트웨어(SaaS) 솔루션으로 업무 효율과 고객 만족도를 높인다. 포티투마루는 독자 개발한 검색증강생성 기술 등을 통해 환각 현상을 해결하며 신뢰성 높은 AI 서비스를 제공하고 있다.

◆SF34, 글로벌 협업 플랫폼 '번지AI' 정식 출시

SF34가 AI 협업 플랫폼 '번지AI'를 정식 출시했다. 번지AI는 사용자 아이디어를 1분 안에 구조화하고 분석해 글로벌 경쟁사와의 차별점을 도출하는 서비스다.

이 플랫폼은 아이디어를 바탕으로 전 세계 협업 파트너를 연결해준다. 무료 플랜과 프로 플랜으로 출시됐으며 프로 플랜은 경쟁사 매핑과 심화 분석 기능을 지원한다.

◆베스핀글로벌, 'AWS AI 위크'서 제조 AI 성공사례 공개

베스핀글로벌이 'AWS AI x 인더스트리 위크 2025'에 참가해 제조 에이전틱 AI 성공사례를 선보였다. 행사에서 'AI 기반 음성 주문 자동화 솔루션'을 소개하고 도입 컨설팅과 시연을 진행했다.

베스핀글로벌, 'AWS AI x 인더스트리 위크 2025' 참가 (사진=베스핀글로벌)

이 솔루션은 정비 공정 부품 주문을 AI가 처리해 365일 무중단 운영을 가능하게 한다. 한 제조사는 이 솔루션을 도입해 주문 처리 시간을 30% 단축하고 오류율을 50% 이상 감소시키는 성과를 거뒀다.

◆로아스, 유망 AI 스타트업 'KPAS 2025' 선정

로아스가 'KPAS 2025'에 선정됐다. KT와 한국경제신문사가 공동 주관하는 이 프로젝트는 기술력과 성장 잠재력이 높은 유망 AI 기업을 발굴해 지원한다.

로아스는 독자적인 AI 음향진단 기술로 생산라인 품질검사 솔루션과 산업설비 진단 솔루션을 구비하고 있다. 선정 기업은 KT로부터 기술 협력과 투자 유치 등을 지원받는다.

◆KOSA, 2025 회원사 간담회 개최

한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA)가 회원사 간담회 '회원사랑 KOSA랑'을 개최했다. 이번 행사는 회원사의 협회 활동 이해도를 높이고 네트워킹을 강화하기 위해 마련됐다.

KOSA 2025 회원사 간담회 행사 (사진=KOSA)

간담회에서는 'AI·SaaS 시대, 세제 변화와 기업 세무 리스크 관리'를 주제로 한 전문 강연이 진행됐다. 또 협회의 홍보 마케팅 인재 채용 등 회원사 지원 서비스를 안내하는 시간을 가졌다.

◆펀진, '이글아이' 국방 AI 최초 DQ마크 인증

펀진의 AI 합성데이터 생성 플랫폼 '이글아이'가 국방 AI 분야 최초로 DQ마크 인증을 획득했다. 이번 인증은 방산 분야 AI 소프트웨어가 공식 품질 인증을 받은 첫 사례다.

DQ마크는 국방기술품질원이 우수 제품의 수출 잠재력을 확인해 부여하는 인증제도다. 이글아이는 산업통상자원부의 절충교역 추천품목으로도 선정돼 국방과 민간 분야 글로벌 수출 기반을 확보했다.