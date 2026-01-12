아부다비 국영석유사 투자플랫폼, 코베스트로 잔여 지분 확보 나서

아부다비 국영석유회사 아드녹(ADNOC) 글로벌 화학 투자 플랫폼 XRG는 코베스트로(코베스트로 코리아) AG 소수주주 지분 이전을 위한 공식 절차를 시작했다고 12일 밝혔다.

이번 절차는 독일 주식회사법 제327a조에 따른 스퀴즈아웃이다. 스퀴즈아웃이란 대주주가 소수주주가 보유한 주식을 현금 보상과 교환해 모두 인수하는 법적 절차를 의미한다. 이를 통해 기업의 소유 구조를 단순화하고 의사결정을 효율화할 수 있으며, 절차 완료 후 해당 기업 주식은 상장 폐지된다.

(사진=XRG)

XRG는 100% 자회사 아드녹 인터내셔널 저머니 홀딩 AG와 함께 코베스트로 AG의 약 95.10% 지분을 보유하고 있어 법적 의미에서 대주주에 해당한다.

코베스트로 관계자는 "스퀴즈아웃이 효력을 발생하는 시점은 코베스트로 AG 주주총회의 승인 결의 및 상업등기부 등록 등 여러 요인에 따라 달라진다"며 "소수주주에게 제공될 현금 보상액은 아직 확정되지 않았으며, 추후 공식 발표할 예정"이라고 전했다.