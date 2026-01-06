트럼프 정부, 셰브론 등과 회동…베네수엘라 석유사업 논의

도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라 석유 산업 재건 구상을 언급하면서 에너지 시장이 출렁이고 있다.

6일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 트럼프 대통령은 최근 NBC뉴스 인터뷰에서 "베네수엘라의 열악한 에너지 인프라를 개선하는 프로젝트가 18개월 내 완료될 수 있다"고 말했다.

트럼프 대통령은 "막대한 자금이 투입될 것이며, 석유 회사들이 우선 비용을 부담한 뒤 정부 지원이나 세수 등을 통해 상환받게 될 것"이라고 밝혔다. 이는 베네수엘라의 방대한 석유 매장량이 베네수엘라 경제 회복은 물론 미국의 전략적 이익에도 부합한다는 행정부의 인식을 반영한 발언으로 해석된다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 특별연설을 하고 있다. (사진=대한상의)

그는 또 베네수엘라발 에너지 공급 확대가 "유가 하락에 도움이 될 것"이라며 "베네수엘라가 산유국이라는 점은 석유 가격을 낮게 유지하는 데 도움이 되기 때문에 미국에 이롭다" 말했다. 트럼프 대통령은 올해 중간선거를 앞두고 유가 안정 등 가계 부담 완화에 주력하고 있는 것으로 전해졌다.

크리스 라이트 미국 에너지부 장관은 이번 주 석유 업계 경영진과 만나 베네수엘라 에너지 산업 정상화 방안을 논의할 예정이다. 셰브론, 코노코필립스 등 주요 석유사 관계자들과의 회동이 거론된다. 셰브론은 현재 베네수엘라에서 실질적으로 운영 중인 유일한 글로벌 메이저 석유사로 알려졌다.

트럼프 대통령은 마두로 정권 축출 이후 미국 석유사들이 수년간 훼손된 베네수엘라 산유·정제 인프라의 생산 회복에 나설 것으로 기대하고 있다. 다만 에너지 전문가들은 베네수엘라 석유 산업 정상화에 10년 이상이 걸릴 수 있고 1천억 달러 이상의 비용이 필요할 수 있다고 지적한다. 수년간 이어진 부패와 투자 부족, 화재·절도 등의 여파로 원유 시설이 심각하게 훼손됐다는 이유에서다.

미국 석유 업계도 신중한 기류를 보이고 있다. 한 소식통은 "마두로 정권이 축출됐다는 사실만으로 원유 생산업체들이 곧바로 투자를 단행할 분위기는 아니다"라고 블룸버그에 전했다.