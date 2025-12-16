"정체된 국내 석유산업 돌파구는 'AI'"

국내 정유 산업의 전략적 전환을 위해 신기술 도입이 시급하다는 전문가들의 제언이 나왔다.

산업통상부는 16일 '정유산업의 전략적 전환과 지속가능한 성장'을 주제로 제7차 '2025 석유 컨퍼런스'를 개최했으며, 200여명이 참석한 가운데 국내 석유산업의 미래 발전 방향을 함께 논의했다.

이날 컨퍼런스에서 에너지경제연구원 김태환 실장은 ‘석유 수요는 2035년까지도 현 수준이 유지될 것으로 전망되지만, 석유 생산 투자가 10년째 정체되는 등 공급 여건은 약화되고 있어 국내 석유정책은 공급 안정성 확보에도 힘써야 한다’고 발언했다.

법무법인 율촌 최준영 수석전문위원은 ‘글로벌 정유사들이 인공지능(AI)으로 효율을 개선해 비용을 줄이고 있는만큼, 국내 정유사들도 공정 데이터를 통합·표준화해 AI 활용 기반을 마련해야 한다’고 제안했다. KAIST 배충식 교수는 ‘2035 NDC 달성을 위해 전기차 보급뿐만 아니라, 하이브리드, E-Fuel 등 다양한 동력원을 활용한 균형 잡힌 접근이 필요하다’고 강조했다.

발표 후에는 단국대 조홍종 교수 사회로 산학연 전문가들이 참여하는 토론이 진행되었으며, 석유 유통질서 확립 유공자(총 10명)에 대한 장관 표창도 이뤄졌다.

산업부 관계자는 "주요국의 정제설비 증설 등에 맞서 정유산업의 글로벌 경쟁력을 유지해야 하고, 탄소중립이라는 시대적 과제까지 더해져 석유 산업은 어느 때보다 치밀한 대응이 중요한 상황"이라며 "정부는 ▲제조 AI 도입 확산, ▲설비 효율화 투자 지원 확대, ▲친환경 원료 활용을 위한 제도 개선 등을 집중 추진해 나갈 계획으로, 민간에서도 선제적 투자 및 신기술 도입 등에 앞장서 달라"고 언급했다.