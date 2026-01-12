파월 美 연준의장 검찰 소환장받아…"트럼프 정부 전례없는 위협"

제롬 파월 미국 연방준비제도(연준) 의장이 미국 연방 검찰로부터 소환장을 받았으며, 도널드 트럼프 행정부의 전례없는 위협이라고 강도높게 비판했다.

11일(현지시간) 파월 의장은 긴급 성명을 통해 "연준은 지난 9일 법무부로부터 대배심 소환장을 받았다"며 "전례없는 이번 조치는 행정부의 위협과 지속적인 압박이라는 더 넓은 맥락에서 이해돼야 한다"고 말했다.

뉴욕타임즈는 이날 소식통을 인용해 파월 의장이 연준 건물 증축과 관련해 검찰로부터 소환장을 받았다고 보도했다. 연준은 현재 25억달러 정도의 공사비를 투입해 건물을 증축 중이다.

10일(현지시간) 열린 미국 연방준비제도 공개시장위원회(FOMC)에서 제롬 파월 연준의장이 발언하고 있다.(사진=연준 유튜브)

파월 의장은 이와 관련해서 "연준의 건물 개보수는 수년에 걸친 프로젝트에 관한 것"이라며 "이번 위협은 지난 6월 상원 은행위원회에서 한 증언이나 연준 건물 개보수와는 관련이 없고 명분에 불과하다"고 지적했다.

앞서 2025년 6월 상원 은행위원회 청문회에서 제롬 파월 연준 의장은 금리 결정 과정과 연준의 독립성을 강조하며, 트럼프 대통령의 금리 인하 요구에도 불구하고 경제 상황과 증거에 기반해 정책을 유지하겠다고 말한 바 있다.

관련기사

그간 트럼프 대통령이 연준에 금리 인하를 압박하며, 파월 연준 의장의 거취를 위협하는 발언을 해왔기 때문에, 파월 연준 의장은 "형사 고발 위협의 본질은 연준이 대통령의 선호가 아니라 공익에 가장 부합한다고 판단되는 기준에 따라 금리를 결정했다는 데에 있다"고 주장했다.

그는 연준의 금리 결정 독립성을 다시금 강조했다. 파월 의장은 "이 문제는 연준이 앞으로도 증거와 경제 여건에 근거하여 금리를 결정할 수 있을지, 아니면 정치적 압력이나 협박에 의해 통화정책이 좌우될지를 가르는 문제"라며 "상원이 인준해 준 저의 직무를 계속해서 정직함과 국민을 위한 헌신으로 수행해 나갈 것"이라고 덧붙였다.