아웃백, 12월 역대 최고 매출 경신…연말 이틀간 100억원 올려

아웃백 스테이크하우스가 지난해 12월 역대 최고 매출을 기록하며 연말 외식 수요를 흡수했다.

다이닝브랜즈그룹은 아웃백 스테이크하우스의 지난해 12월 매출이 전년 동월 대비 8.6% 증가했으며, 전월과 비교하면 55.5% 급증해 역대 최고치를 달성했다고 12일 밝혔다. 특히 크리스마스 이브와 당일인 24·25일 이틀 동안에만 매출 100억원을 기록했다.

아웃백 측은 이번 실적이 단순한 연말 특수를 넘어 메뉴 경쟁력 강화, 출점 전략 고도화, 고객 경험 개선이 맞물린 결과라고 분석했다.

아웃백 잠실점 매장 전경 (사진=다이닝브랜즈그룹)

먼저 겨울 시즌 신메뉴가 매출을 견인했다. 스테이크와 랍스터를 결합한 ‘블랙라벨 루비 랍스터 에디션’과 ‘프레스티지 스테이크 셀렉션’은 출시 한 달 만에 누적 판매량 7만 개를 넘기며 연말 외식 수요를 흡수했다.

몰(Mall) 중심 출점 전략도 효과를 봤다. 지난해 문을 연 고양 스타필드점, 잠실 롯데점, 김포공항 롯데몰점 등 신규 매장이 안정적으로 자리 잡으며 전체 매출 성장에 기여했다. 단독 매장 역시 공간 경쟁력을 강화했다. 잠실점은 겨울 시즌 콘셉트인 ‘루비(Ruby)’ 테마를 적용해 매장을 연출했고, 크리스마스 당일 하루 매출 1억 원을 기록했다.

운영 전략도 성과를 뒷받침했다. 연말 모임 수요가 집중되는 24·25일과 31일에는 영업시간을 연장하고 인력을 추가 배치했다. 홈파티 수요를 겨냥한 딜리버리 서비스 확대와 함께, 지난해 9월 도입한 오후 8시 이후 ‘콜키지 프리’ 정책과 와인 프로모션도 매출 증가에 영향을 미쳤다.

관련기사

아웃백은 이 같은 성장 흐름을 2026년에도 이어간다는 계획이다. 검증된 메뉴 전략과 효율적인 출점 방식을 바탕으로 고객 접점을 넓히고, 캐주얼 다이닝 대표 브랜드로서의 입지를 강화한다는 방침이다.

정필중 아웃백 사업본부장은 “연말과 크리스마스를 특별하게 보내려는 고객들의 선택이 이어지며 의미 있는 성과를 거뒀다”며 “앞으로도 메뉴와 공간, 서비스 전반에서 차별화된 다이닝 경험을 제공하겠다”고 말했다.