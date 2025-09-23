다이닝브랜즈그룹, 사명 변경 1년…글로벌 종합외식기업 도약

bhc, 아웃백 스테이크하우스, 창고43, 큰맘할매순대국 등을 운영하는 다이닝브랜즈그룹이 사명 변경 1주년을 맞아 23일 성과를 발표했다. 브랜드별 성장과 ESG 경영 고도화를 통해 종합외식기업으로서 입지를 넓히며 지속 가능한 성장 기반을 마련했다는 평가다.

다이닝브랜즈그룹은 지난해 8월, 브랜드 법인 간 시너지 확대와 경영 효율화를 위해 사명을 변경했다. 이후 bhc는 ‘콰삭킹’, ‘콰삭톡’ 등 신제품 흥행과 앱 가입자 150만 명 돌파로 가맹점 운영 안정화에 기여했다.

아웃백 스테이크하우스는 복합몰 리로케이션과 신규 출점을 통해 국내 101호점을 돌파했으며, 창고43은 리브랜딩을 통해 ‘프리미엄 한우 다이닝’으로 재도약했다.

ESG 경영도 강화됐다. 임직원 기부 캠페인과 생태 보전 봉사활동을 정례화하고, 대학생 봉사단 ‘다인어스’ 활동을 전국으로 확대했다. 영케어러 지원 프로그램도 도입해 사회적 책임을 강화했다.

가맹점과의 상생에도 힘쓰고 있다. 계육 수급 불안정과 기름값 상승에도 본사가 비용을 자체 부담하며 점주의 경영 부담을 줄이고 있다.

송호섭 다이닝브랜즈그룹 대표는 “사명 변경 이후 브랜드 경쟁력과 ESG 고도화를 통해 업계의 새로운 기준을 세워가고 있다”며 “지속 가능한 성장과 사회적 책임 실천을 이어가겠다”고 말했다.