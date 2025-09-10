아웃백, ‘투핸즈 쉬라즈’ 와인 할인행사 진행

아웃백 스테이크하우스가 내년 2월 28일까지 ‘투핸즈 엔젤스 쉐어 쉬라즈’를 할인 판매하고 콜키지 프리 혜택을 제공하는 행사를 진행한다고 10일 밝혔다.

행사 와인은 호주 프리미엄 와이너리 ‘투핸즈’의 대표 제품으로, 국제 와인 전문지 와인 스펙테이터에서 총 13회 세계 100대 와인에 선정된 바 있다. 기존 8만원 상당의 가격에서 25% 할인된 6만원에 판매하며, 글라스로 주문할 경우 1잔 1만2천원에 즐길 수 있다.

투핸즈 엔젤스 쉐어 쉬라즈는 베리류·서양자두의 아로마와 은은한 화이트 페퍼 향이 특징으로, 풍미가 강한 아웃백 스테이크와 잘 어울린다고 회사는 설명했다.

(사진=다이닝브랜즈그룹)

또한 행사 기간 동안 해당 와인을 주문한 고객에게는 콜키지 프리 혜택이 적용돼, 매장에서 판매하는 와인뿐 아니라 고객이 직접 준비한 와인·주류도 자유롭게 곁들일 수 있다.

아웃백 관계자는 “풍미 깊은 스테이크와 조화를 이루는 와인을 엄선해 프로모션을 기획했다”며 “콜키지 프리 혜택을 통해 고객이 다양한 방식으로 미식 경험을 확장할 수 있길 바란다”고 말했다.