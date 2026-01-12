SKT, 성수서 '포 마이 넥스트 챕터' 전시

SK텔레콤은 플래그십 스토어 T팩토리 성수에서 오는 21일부터 내년 2월22일까지 ‘포 마이 넥스트 챕터’ 전시를 진행한다고 12일 밝혔다.

전시는 고객들이 만다라트 계획표를 통해 지난해 돌아보고, 8가지 라이프스타일 마켓을 체험하며 올해 자신을 디자인할 수 있는 공간으로 마련됐다.

만다라트 계획표는 9가지 주요 목표를 달성하기 위한 발상 기법으로, 야구선수 오타니 쇼헤이가 고교 시절 활용한 것으로 알려졌다.

사진=SK텔레콤

SK텔레콤은 T팩토리 성수를 '윈터마켓' 콘셉트로 단장하고 루틴, 건강, 재테크 등 8가지 마켓으로 공간을 구성했다.

공간엔 크리넥스, 베지어트, 쉐누아파리 등 9개 브랜드가 입점했다. 한정 판매 제품과 특별 할인가 제품, 무료 굿즈 등이 판매·제공된다.

각 마켓엔 'AI 강점 진단 검사', '취미 돌림판', '생활 계획표 만들기' 등 체험 코너가 마련됐다.

윤재웅 SK텔레콤 프로덕트&브랜드본부장은 “‘어제의 자신보다 나은 나’를 중시하는 Z세대를 위해 이번 체험 전시를 기획했다”고 말했다.