인포뱅크, SKT '최우수 파트너' 등극…AI 기술력으로 시너지 입증

인포뱅크(대표 박태형)가 SK텔레콤(SKT)과 긴밀한 협력을 통해 인공지능(AI) 기술력을 인정받으며 최우수 파트너로 선정됐다.

인포뱅크는 SKT가 주최한 2025 SKT 최우수 협력사 시상식에서 AI 및 데이터 영역 시너지 부문 최우수 협력사상을 수상했다고 30일 밝혔다.

이번 수상에 대해 인포뱅크 측은 SKT 핵심 AI 및 B2B 서비스 고도화 과정에서 단순한 기술 공급을 넘어 기획부터 운영까지 전 과정에 걸쳐 실질적인 시너지를 창출한 성과를 높이 평가받은 결과라고 설명했다.

인포뱅크, SK텔레콤 2025 최우수 협력사 시너지부문 수상(이미지=인포뱅크)

특히 올해 초 우수 협력사로 처음 선정된 데 이어 같은 해 연말 최우수 협력사까지 석권하며 가파른 성장세와 협업 성과를 입증했다. 단기간 내 두 가지 타이틀을 연이어 거머쥔 것은 양사 공동 프로젝트가 사업적·기술적으로 유의미한 결실을 맺고 있음을 보여주는 이례적인 사례다.

SKT 측은 선정 배경으로 ▲프로젝트 수행 안정성 ▲기술적 완성도 ▲협업 과정에서 민첩한 대응 역량 등을 꼽았다. 특히 챗봇과 콜봇 구축에 필수적인 AI 기술 이해도와 기획력, 채팅 상담 솔루션 공급 등에서 차별화된 경쟁력을 발휘하며 SKT 기업 고객 서비스 품질을 한 단계 끌어올렸다는 평가다.

30여 년 업력을 자랑하는 1세대 벤처기업인 인포뱅크는 대규모 트래픽 처리가 필수적인 기업 통신 환경에 최적화된 운영 노하우를 보유하고 있다. 이를 바탕으로 SKT와 서비스 기획 단계부터 긴밀한 원팀(One Team) 체제를 구축, 단순 수주 관계를 넘어선 진정한 파트너십을 보여주었다.

인포뱅크 박태형 대표는 "국내 ICT 산업을 선도하는 SK텔레콤의 드림팀 파트너로 선정되어 매우 기쁘고 뜻깊다"라며 "이번 수상은 기술력뿐만 아니라 양사가 치열하게 고민하며 만들어낸 협업의 결실"이라고 소감을 밝혔다.

이어 "앞으로도 AI 기반 B2B 서비스 경쟁력을 지속적으로 강화해 SKT와 함께 동반 성장을 이뤄나가겠다"라고 말했다.