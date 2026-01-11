SPC삼립, ‘말차코어’ 겨냥한 제주말차 디저트 5종 출시

SPC삼립이 제주산 말차를 활용한 베이커리와 스낵 디저트 신제품 5종을 선보였다.

11일 회사에 따르면 이번 신제품은 제주산 말차 특유의 진하고 쌉쌀한 풍미에 디저트의 달콤함을 조화롭게 더한 것이 특징이다. 최근 젊은 층을 중심으로 확산되고 있는 ‘말차코어(Matcha-core)’ 트렌드를 반영해, 패키지 디자인에도 말차의 진한 이미지를 강조했다.

베이커리 제품은 총 4종이다. 제주 말차 커스터드를 넣어 깊은 풍미를 살린 ‘제주말차 진한데니쉬’, 제주 말차 크림을 샌딩해 촉촉한 식감을 강조한 ‘제주말차 진한롤케익’, 말차 시트와 말차 크림을 조합한 ‘제주말차 진한붓세’, 말차 카스테라 시트에 제주 말차 커스터드를 더한 ‘제주말차 진한크림카스테라’ 등으로 구성됐다.

(사진=SPC삼립)

스낵 제품으로는 ‘누네띠네 제주말차’를 출시했다. 바삭한 파이형 스낵에 제주말차 페이스트와 달콤한 살구잼을 더해 쌉쌀함과 단맛의 균형을 살렸다.

관련기사

신제품 5종은 편의점과 대형마트 등 주요 유통 채널에서 순차적으로 판매된다.

SPC삼립 관계자는 “국내는 물론 글로벌 시장에서도 주목받는 말차를 다양한 디저트로 즐길 수 있도록 기획했다”며 “앞으로도 원료의 매력을 살린 디저트 제품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.