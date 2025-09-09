삼립 치즈케익, 美 코스트코 입점…K-디저트 글로벌 확장 박차

SPC삼립이 한국 베이커리 업계 최초로 치즈케익을 미국 대형 유통 할인점 코스트코에 입점시켰다고 9일 밝혔다.

이번 진출로 SPC삼립은 지난해 약과에 이어 베이커리 제품까지 코스트코 판매망을 확보하며, K-디저트의 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있다.

이번에 수출된 치즈케익은 9월 말부터 샌프란시스코, LA, 샌디에이고 등 미국 서부 지역 코스트코 100여 개 매장에서 판매된다. 일부 매장에서는 시식 행사도 함께 진행해 현지 소비자들에게 직접 제품을 경험할 기회를 제공할 예정이다. 향후 캐나다 슈퍼마켓 체인 ‘프레쉬코(FreshCo)’ 입점도 추진 중이다.

코스트코에 입점한 회사의 치즈케익.(사진=spc삼립)

SPC삼립 치즈케익은 오리지널, 초코, 바나나, 딸기, 모카, 고구마, 멜론 등 6종으로 구성됐으며, 회사는 단맛 중심의 미국 디저트 시장에서 차별화를 꾀한다는 전략이다.

현재 삼립 치즈케익은 베트남, 중동을 포함한 15개국에 수출되고 있으며, 2025년 상반기 해외 매출이 전년 동기 대비 20% 이상 증가했다. 베트남에서는 윈마트·써클케이 등 주요 유통 채널을 통해 큰 인기를 끌고 있으며, 중동 지역에서도 카르푸, 루루 하이퍼마켓, 모노프리 등에서 꾸준히 판매되고 있다.

관련기사

삼립 관계자는 “약과와 호떡에 이어 치즈케익까지 K-디저트의 매력을 해외에 알리며 글로벌 시장 입지를 넓히겠다”고 밝혔다.

한편, 시장조사기관 글로벌 마켓 인사이트(Global Market Insights)에 따르면 미국 베이커리 시장 규모는 2024년 기준 약 457억 달러(약 63조3천173억원)로 추산되며 연 5% 이상 성장세를 보이고 있다. 2024년 한국 베이커리 제품 수출액은 약 4억 400만 달러(약 5천597억원)으로 역대 최대치를 기록했다.