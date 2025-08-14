SPC삼립, 사망사고 여파로 상반기 매출·영업이익 동반 감소

SPC삼립이 지난 5월 자사 시화공장에서 발생한 사망사고의 여파로 상반기 매출과 영업이익이 모두 감소했다.
14일 회사는 올해 상반기 매출액 8천523억원, 영업이익 87억8천435만원을 기록했다고 공시했다. 이는 전년 동기 대비 각각 3.04%, 67.46% 감소한 수치다.
이는 시화공장에서 일어난 사망사고가 원인인 것으로 추정된다. 해당 공장에서는 지난 5월 19일 50대 여성 노동자가 냉각 컨베이어에서 윤활유를 뿌리던 도중 기계에 상반신이 끼어 숨지는 사고가 발생했다.
이에 해당 공장은 고용노동부에 의해 한 달 가까이 작업중지 명령을 받았고, SPC삼립은 KBO와 협업해 제작하던 '크보빵'의 생산 중단을 결정한 바 있다.
이에 이재명 대통령은 지난달 시화공장을 찾아 "똑같은 현장에서 똑같은 방식으로 똑같은 사고가 반복된다는 것은 문제가 있다"며 강하게 질책했다.