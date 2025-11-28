SPC그룹, 2025년 정기 임원 승진 인사

SPC그룹은 28일 2025년도 정기 임원 승진 인사를 단행하고, 주요 계열사에서 상무·전무·부사장급 승진자를 발표했다.

이번 인사에서는 제조·유통·외식 부문 전반에서 성과와 전문성이 검증된 인재들을 중심으로 승진 인사가 이뤄졌다.

SPC그룹 로고.

다음은 승진자 명단.

[SPC삼립]

◇상무

▲ 이승찬

◇상무보

▲ 김주영

▲ 한창남

[샤니]

◇전무

▲ 지상호

◇상무보

▲ 양재혁

[호남샤니]

◇상무보

▲ 장송환

[파리크라상]

◇상무

▲ 박영민

▲ 조영한

▲ 천동혁

◇상무보

▲ 권진호

▲ 김대혁

▲ 김용석

▲ 김재한

▲ 박재웅

▲ 장선미

[비알코리아]

◇상무보

▲ 박윤직

▲ 박문형

▲ 원충연

[SPC GFS]

◇전무

▲ 신청룡

◇상무보

▲ 김현철

▲ 이충열

[SPC]

◇수석부사장

▲ 손영준

◇부사장

▲ 박재현

◇상무

▲ 서휘민

▲ 정원석

◇상무보

▲ 강정훈

▲ 심상민

▲ 왕상진

[Secta9ine]

◇상무

▲ 추종원

[에스피엘]

◇부사장

▲ 손병근

[PB파트너즈]

◇상무보

▲ 김영기