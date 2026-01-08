해긴 '플레이투게더', 핫도그맨 실종 사건 업데이트

해긴(대표 이영일)은 캐주얼 소셜 네트워크 게임 ‘플레이투게더’에 대표 NPC ‘핫도그맨’ 사건 업데이트를 실시했다고 8일 밝혔다.

핫도그맨은 ‘플레이투게더’ 서비스 초기부터 이용자와 함께해 온 상징적인 NPC다. 이번 업데이트는 해당 NPC를 중심으로, 실종과 사건 해결 등에 초점을 맞췄다.

이용자는 경찰과 함께 핫도그맨 흔적을 추적하고 카이아섬 주민에게서 단서를 모아 사건의 진실에 점점 다가갈 수 있다. 수사 과정에서 다양한 미션이 제공되며, 이를 달성하면 카드팩, 이벤트 코인, 미니미 코스튬 등의 보상을 획득할 수 있다.

또한 핫도그맨 행방을 쫓아 방문하게 되는 연구소에서 발견한 수상한 서류 가방을 통해 경찰 코스튬과 경찰 바이트(탑승 아이템) 등 특별 보상도 추가로 받게 된다.

해긴은 “이번 업데이트는 플레이투게더 대표 NPC를 둘러싼 비밀과 음모를 추적하는 스토리형 콘텐츠로, 새로운 재미와 몰입감을 제공할 예정”이라며 “이용자가 직접 수사에 참여하는 색다른 스토리 콘텐츠를 즐기길 바란다”고 전했다.