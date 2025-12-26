해긴 ‘플레이투게더’, 신년 맞이 선상파티 업데이트

해긴(대표 이영일)은 캐주얼 소셜 네트워크 게임 ‘플레이투게더’에 2026년을 맞이하는 선상 파티 업데이트를 실시했다고 26일 밝혔다.

이용자는 파티를 주최한 황제벌·부티나를 도와 크루즈 곳곳에서 발생한 문제를 해결하고, 바다를 얼게 만든 원인을 찾아 해결에 나선다. ‘얼어붙은 선상 파티’ 미션은 완료 단계에 따라 이벤트 재화인 ▲크루즈 코인 ▲밤바다 바닥 ▲럭셔리 크루즈 가구 아이템 등 와부 하우스 가구 5종을 보상으로 받을 수 있다.

획득한 크루즈 코인은 ‘객실 카드 맞추기’ 미니게임에 사용된다. 이용자는 보상으로 2026 풍선(탑승 아이템), 신년 파티 코스튬 등을 비롯해 최종 보상 ‘초호화 크루즈 하우스’도 획득할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

‘플레이투게더’, 다가오는 2026 신년 파티 업데이트(제공=해긴)

이와 함께 오는 31일 자정 카이아섬 광장에서는 새해 맞이 카운트다운 이벤트가 진행된다. 신년 카운트 다운 불꽃놀이는 새해 1월 4일까지 나흘간 매일 자정 진행된다. 게임에 접속만 해도 얼음 물고기 미끼, 샴페인 장난감 등 매일 다른 아이템을 선물하는 ‘신년 파티 참석 선물’ 이벤트도 마련됐다.