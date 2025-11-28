해긴, 신작 캐주얼 보드 게임 '빌리어네어 로얄 클럽' 글로벌 출시

글로벌 게임 기업 해긴(대표 이영일)은 신작 캐주얼 보드게임 ‘빌리어네어 로얄 클럽(Billionaire Royale Club, 이하 BRC)’을 글로벌 지역에 출시했다고 28일 밝혔다.

‘BRC’는 럭셔리 크루즈 비밀 사교 클럽 맴버들의 화려한 경쟁 속 숨겨진 진실을 파헤쳐가는 이야기를 담은 캐주얼 보드 게임으로, 주사위를 굴리고 보드 위를 이동하는 직관적인 플레이 방식과 가볍게 즐길 수 있는 미니게임, 성장의 재미를 강조한 투자 시스템 등 다양한 모드와 컬렉션 수집 시스템을 갖춘 다채로운 즐길거리를 선보인다.

또한 스테이지나 화폐 보상 중심으로 진행되는 기존 보드게임과 달리 ‘BRC’는 스토리 전개를 중심으로 플레이 몰입도를 한층 높였으며, 럭셔리 크루즈의 다양한 공간을 독창적인 스테이지 맵으로 재해석해 시각적 완성도와 세계관의 깊이를 더했다.

해긴 신작 게임 '빌리어네어 로얄 클럽(Billionaire Royale Club)'.

이와 함께 10일 주기로 진행되는 ‘런웨이 시즌’은 각 시즌마다 다양한 테마의 코스튬, 이모티콘, 무기, 애니메이션 효과 등을 게임 내에서 획득 가능한 이벤트 전용 재화로 교환할 수 있는 기간 한정 콘텐츠로, 다음달에는 겨울과 크리스마스를 주제로 한 새로운 런웨이 시즌이 시작된다.

오늘부터 시작된 ‘BRC’ 글로벌 런칭은 한국어, 영어, 일본어, 중국어 등 총 10개 언어로 서비스되며, 게임에 접속한 모든 이용자를 위해 주사위 777개를 선물하는 ‘Freedice777’ 키워드 쿠폰 이벤트와 접속만 해도 다양한 혜택을 받을 수 있는 ‘데일리 서비스’, 일일 퀘스트 등 풍성한 이벤트가 함께 진행된다.

한편, ‘BRC’는 지난 7월부터 영국과 미국 등 영어권 국가를 중심으로 소프트 런칭을 진행하며 유저 피드백을 반영해 문제점을 빠르게 수정하고, 게임의 안정성과 편의성, 재미 등을 지속적으로 개선해 글로벌 서비스 완성도를 높여 왔다.