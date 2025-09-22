해긴, 'GES 2025' 참가 성료…'플레이투게더' 전용 부스 마련

해긴(대표 이영일)은 '게임·e스포츠 서울 2025(이하 GES 2025)'에 참가해 성황리에 부스를 운영했다고 22일 밝혔다.

'GES 2025'는 서울시가 주최하는 게임·e스포츠 행사로 지난 19일부터 21일까지 동대문디자인플라자(DDP)에서 열렸다. 올해는 2025 서울컵, '이터널 리턴' 대한민국 e스포츠 리그(KEL) 플레이오프 등 다양한 대회와 함께 블리자드 엔터테인먼트, 네오위즈, CJ E&M 등과 해긴이 참여한 'PLAY ZONE'이 마련됐다.

해긴은 대표작인 캐주얼 소셜 네트워크 게임 '플레이투게더' 전용 부스를 꾸려, 시연과 이벤트를 통해 기존 이용자뿐 아니라 현장을 찾은 방문객 모두가 함께 즐길 수 있는 자리를 제공했다.

해긴 플레이투게더 'GES 2025' 부스 현장

부스는 '플레이투게더'를 즐길 수 있는 게임 체험존, 인생 네컷과 함께한 포토존, 한정 제작된 특별 굿즈존으로 구성됐다. 게임 체험존은 나만의 캐릭터 꾸미기와 캠핑장 낚시 등 '플레이투게더'의 다양한 콘텐츠를 시연할 수 있으며, 참여자에게는 게임 쿠폰이 제공됐다.

관련기사

또한 굿즈존에서는 한정판 굿즈 판매는 물론, 현장에서 자신의 계정을 인증한 '플레이투게더' 이용자에게 특별 제작된 에코백과 캐릭터 와펜을 선물하는 이벤트가 진행됐다.

특히, 지난 5월부터 '플레이투게더'와 함께 협업한 인생네컷의 포토존은 전용 포토 프레임을 통해 'GES 2025'의 추억을 남기려는 방문객들로 장사진을 이뤘다. '플레이투게더'와 인생네컷이 함께한 제휴 콘텐츠는 게임 내 포토 부스를 통해서도 만날 수 있다.