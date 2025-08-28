"하츄핑 만나자!"…해긴 플레이투게더, '티니핑' 협업 콘텐츠 업데이트

티니핑 전용 공간 우주별 마을 '셀레스티얼 성' 오픈

해긴(대표 이영일)은 '플레이투게더'에 '캐치! 티니핑' 협업 콘텐츠를 추가했다고 28일 밝혔다.

이번 업데이트에는 ▲별 축제 스토리 미션 ▲티니핑 전용 공간 '셀레스티얼 성' ▲하츄핑 시즌 패스 ▲티니핑 펫 4종 ▲슈팅스타 코인 이벤트가 포함됐다.

업데이트를 통해 이용자들은 카이아섬 광장에서 별 축제를 준비 중인 티니핑들을 만날 수 있다. 이용자는 미션을 통해 악당으로 인해 엉망이 된 축제를 다시 준비하고 하츄핑과 함께 위기를 극복한다. 별 축제가 열리는 '셀레스티얼 성'은 무지개 폭포가 흐르는 우주별 마을이다. 티니핑 콘셉트의 인테리어 아이템 전시 공간과 슈팅스타 코인으로 아이템을 교환할 수 있는 공방이 마련됐다.

'셀레스티얼 성'을 모티브로 한 '셀레스티얼 하우스'도 출시된다. 유저는 애니메이션 속 귀여운 섬을 나만의 집으로 꾸미고, '캐치! 티니핑' 홈파티에 친구들을 초대할 수 있다.

신규 펫으로는 ▲하츄핑 ▲빛나핑 ▲초롱핑 ▲빤짝핑 등 4종이 추가된다. 이중 하츄핑은 시즌 패스를 통해서만 획득할 수 있으며, 시즌 패스에는 스타 하트빔 낚시대와 하츄핑 콘셉트 코스튬 아이템 등도 포함됐다.

협업 업데이트를 기념해 접속만 해도 슈팅스타 코인, 테마 뽑기권, 행운의 보석 상자를 지급하는 '하츄핑의 선물 출석부'가 진행된다. 미션 완료 후 티니핑 스탬프를 모으면 하츄핑 프로필 이미지와 명찰을 받을 수 있는 스탬프 이벤트도 마련됐다.

이용자는 슈팅스타 코인을 활용해 '티니핑 로드스터'와 '프린세스 브라잇 하트' 코스튬을 획득할 수 있는 미니게임을 즐길 수 있다.

